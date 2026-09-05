Soykırımın en çarpıcı 10 fotoğrafı
Bir insan topluluğunu siyasal, ulusal, ırksal veya dinsel nedenlerle soyca sistematik olarak yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemleri soykırım olarak adlandırılır. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen bir soykırım söz konusu. Bu sistematik öldürme eylemleri sonucunda Filistin'de vefat edenlerin sayısı da her geçen gün artmakta. Siyonistler, bu savaş suçlarını işlerken hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu görülmektedir. İşte, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünce yaşanan soykırımın en çarpıcı fotoğraflarını sizler için araştırdık...
◾ Bütün dünya 7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı düzenlediği operasyon haberlerine uyandı. Uzun bir hazırlık süreci olduğu görülen bu operasyonla, Hamas'ın ilk defa İsrail'e karşı böylesine büyük bir operasyon gerçekleştirdiği görüldü.
◾ İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana tam 26 cami yıktı. İsrail'in Gazze'deki camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Filistinli yetkililer, bu saldırılar neticesinde onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı söylendi.
◾ Ayrıca yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırının uluslararası hukuku çiğnemeyi sürdürdüğü belirtildi.
◾ Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir savunma gerçekleştirmişti.
El-Emin Muhammed Camii:
El-Emin Muhammed Cami, Gazze'de bulunan önemli camilerden biridir.
◾ Hamas, daha sonra İsrail'in yerleşim bölgelerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağı ve bombalarıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
◾ Güncel rakamlara göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında son 24 saatte ölenlerin sayısı 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 219 artarak 8 bin 525 oldu.
◾ Filistin Sağlık Bakanlığı devam eden açıklamasında, bu saldırılarda 34 gazetecinin öldüğünü belirtti. İsrail'in bu saldırıları, dünyanın gözünde bir vahşet ve soykırım olarak kayıtlara geçti.
◾ İsrail güçleri, 7 Ekim'den beri havadan bombaladığı Gazze'ye kapsamlı bir hava harekatı başlattığını da duyurdu.
◾ İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı 26. gününden devam ediyor. Şu ana kadar düzenlenen saldırılarda 500'ü aşkın İsrailli öldü. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şehit olan Filistinli sayısı 8 bini aştı.
◾ Aynı zamanda İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkes ve istifa çağrılarına olumsuz yanıt verdi.
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISINA KARŞI TÜRKİYE'DEKİ PROTESTOLAR