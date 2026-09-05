Soykırımın en çarpıcı 10 fotoğrafı

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◾ Filistin Sağlık Bakanlığı devam eden açıklamasında, bu saldırılarda 34 gazetecinin öldüğünü belirtti. İsrail'in bu saldırıları, dünyanın gözünde bir vahşet ve soykırım olarak kayıtlara geçti.

◾ İsrail güçleri, 7 Ekim'den beri havadan bombaladığı Gazze'ye kapsamlı bir hava harekatı başlattığını da duyurdu.