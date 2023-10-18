İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karşı Türkiye'deki protestolar
İşgalci İsrail, 17 Ekim Perşembe akşamı katliamlarına devam ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında el-Ehli Baptist Hastanesini hedef aldı. Uluslararası hukuku tanımayan İsrail, çoğunluğu çocuktan oluşan yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Böylece, savaş esnasında tüm kırmızı çizgilerini aştı. İsrail'in uyguladığı soykırım sonrasında tüm Türkiye sokaklara, meydanlara inerek mazlum Filistin halkının sesi oldu.
Giriş Tarihi: 18.10.2023
15:11
İSTANBUL'DAKİ PROTESTOLAR
🔸 İsrail'in abluka altındaki
Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine saldırmasının ardından binlerce İstanbullu, ellerine Filistin bayrakları alarak Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önünde toplandı.
🔸 Vatandaşlar, içerisinde yüzlerce
masum insan ve bebeğin bulunduğu hastaneye yönelik saldırıyı protesto etti. Seslerini İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünden tüm dünyaya duyurma gayretinde olan insanlar, işgalci İsrail'in Gazze'den çıkması gerektiği yönünde sloganlar attı.
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ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOLAR
🔸 İsrail'in Gazze'de soykırımın ardından
Ankara'daki vatandaşlar, İsrail'in Çankaya'daki Büyükelçilik konutunun önünde toplandı.
🔸 Filistin bayrakları ile sloganlar atan halk,
Filistin'de yaşanan insanlık dışı muameleleri kınadı. Büyükelçilik önüne gelen Ankara Valisi Vasip Şahin en kısa zamanda oradaki mazlumların rahata kavuşması temennisinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Bu millet mayası sağlam bir millettir, Anadolu coğrafyasında yaşayanlar mayası sağlam insanlardır. Haksızlığa, adaletsizliğe karşıdırlar. Bugün sizlerin mesajı yerine ulaştı. Makul ve vakur bir şekilde protestomuzu yapalım. Hukuka, hakka riayet edelim."
İSRAİL'E KARŞI İZMİR PROTESTOSU
🔸 İstanbul ve Ankara'nın ardından ülkemizin üçüncü büyükşehri olan
İzmir'de de halk, İsrail'İn vahşetine tepkisini gösterdi. İzmir'in Konak Meydanı'nda, ellerinde Filistin bayrakları ile toplanan vatandaşlar, İsrail zulmünü kınayan sloganlar attı.
🔸 Meydanda yapılan konuşmada,
hastanelerde son 1 saatte bin kişinin şehit olduğu ifade edildi. İsrail'in acımasız saldırılarına dur demek için toplandıklarını belirten grup, Filistinli masumlar için dua etti.
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İSRAİL SOYKIRIMINA KARŞI ADANA PROTESTOSU
🔸 Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak soykırım yapan İsrail'e karşı
Adanalılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Konsolosluğu önünde toplandı. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren kişiler, zulmün bir an önce sona ermesi yönünde açıklamalar yaptı.
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Osmaniye'de ise İsrail saldırısını protesto etmek isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.
İSRAİL'E KARŞI BURSA'DA DÜZENLENEN PROTESTO
🔸 Bursa'da
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.
🔸 Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelenler,
İsrail zulmüne karşı sloganlar atarak Gazze'deki mazlumların yanında olduklarını ifade etti. Ayrıca Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik gibi çevre illerde de vatandaşlar, İsrail saldırılarına yönelik protestolar düzenlendi.
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