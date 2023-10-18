İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karşı Türkiye'deki protestolar

İSRAİL'E KARŞI İZMİR PROTESTOSU

🔸 İstanbul ve Ankara'nın ardından ülkemizin üçüncü büyükşehri olan İzmir'de de halk, İsrail'İn vahşetine tepkisini gösterdi. İzmir'in Konak Meydanı'nda, ellerinde Filistin bayrakları ile toplanan vatandaşlar, İsrail zulmünü kınayan sloganlar attı.

🔸 Meydanda yapılan konuşmada, hastanelerde son 1 saatte bin kişinin şehit olduğu ifade edildi. İsrail'in acımasız saldırılarına dur demek için toplandıklarını belirten grup, Filistinli masumlar için dua etti.

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