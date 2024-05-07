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Erhan Afyoncu'nun Osmanlı'nın Hayaleti kitabından alıntılar

Altı asırdan fazla süre boyunca üç kıtada hükmeden Osmanlılar; merhametin, insanlığın ve adaletin son adasıydı. Dünya Müslümanlarının hamisi olan Osmanlı, düzen ve intizam içinde işleyen bir sisteme sahipti. Nitekim Devlet-i Aliyye'nin dağılmasının ardından eski topraklarında tam manasıyla bir devlet nizamı yerleşemedi. Balkanlar, Orta Doğu gibi Osmanlı'nın huzur içinde yönettiği topraklar bir kaos yuvası oldular. Erhan Afyoncu'nun bu meseleleri merkeze aldığı Osmanlı'nın Hayaleti kitabından sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:17
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Bir imparatorluktan milli bir devlet gibi davranması beklenilemez.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Avrupalılar, Osmanlılar'a "Türk", Osmanlı İmparatorluğu'na "Türk İmparatorluğu", Osmanlı ülkesine "Türkiye" Osmanlı hükümdarına da Gran Turco, yani "Büyük Türk" dediler. Avrupalı Hristiyanlar'ın kafasında Türk=Müslüman=Doğu aynı manayı ifade ederdi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Erhan Afyoncu’nun Osmanlı’nın Hayaleti kitabından alıntılar

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Osmanlı İmparatorluğu denilince her şeyiyle tarih olmuş, gitmiş; ondan günümüze bir şey kalmamış gibi düşünülür. Ancak 600 yıldan fazla bir süre dünyanın en önemli coğrafyasında hâkimiyet kuran ve üç büyük imparatorluktan birisi olan Osmanlı İmparatorluğu bugünkü dünyanın oluşmasındaki en önemli aktörler arasındadır.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Kimi günah diye matbaanın gelişine engel olundu derken, kimi de hattatların boykotundan gelmedi der. Ancak gerçek çok basittir; matbaa okumadığımız için gelmedi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Yavuz'un veziriazamlarını en ufak hatalarında öldürtmesi üzerine halk arasında kızılan insan için "Sultan Selim'e vezir olasın" deyişi söylenmeye başlandı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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