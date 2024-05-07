Erhan Afyoncu’nun Osmanlı’nın Hayaleti kitabından alıntılar

Altı asırdan fazla süre boyunca üç kıtada hükmeden Osmanlılar; merhametin, insanlığın ve adaletin son adasıydı. Dünya Müslümanlarının hamisi olan Osmanlı, düzen ve intizam içinde işleyen bir sisteme sahipti. Nitekim Devlet-i Aliyye'nin dağılmasının ardından eski topraklarında tam manasıyla bir devlet nizamı yerleşemedi. Balkanlar, Orta Doğu gibi Osmanlı'nın huzur içinde yönettiği topraklar bir kaos yuvası oldular. Erhan Afyoncu'nun bu meseleleri merkeze aldığı Osmanlı'nın Hayaleti kitabından sizler için alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 07.05.2024
09:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:17