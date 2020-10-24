Anadolu’da tarihe iz bırakan 5 ilk

📌Caminin sonraları gözetleme kulesi olarak da kullanılan 99 merdivenli minaresi çift renkte taşlardan yapıldı. Eski şehrin ortasında bir zafer anıtı gibi yükselen bu heybetli minarenin şekli Selçuklu mimarisinin erken devir özelliklerinden biriydi.

▶ Minare, Emîr Fadlûn tarafından 1125 yılında camiye göre daha açık renkli taşlarla yaptırıldı. Eski kaynaklarda caminin batı duvarının üstünde yer alan inşa kitâbesiyle bundan başka iki kitabeden daha söz edilir.