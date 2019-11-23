Dünya tarihine yön veren Sultan Alparslan kimdir?
Dünya tarihinin geleceğine yön veren Malazgirt Muharebesi'nin komutanı Sultan Alparslan, ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusunu mağlup ederek kazandığı zaferle, Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. Kahramanlığı, öngörüsü ve başarılı devlet adamlığıyla nam salan Sultan Alparslan, kırklı yaşlarında uğradığı suikast sonucunda şehit oldu. Peki, Sultan Alparslan'ın son büyük seferini nereye düzenledi?
Giriş Tarihi: 23.11.2019
14:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
09:02
Büyük Malazgirt Zaferi'nin komutanı Sultan Alparslan, 20 Ocak 1029'da Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey'in ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Çağrı Bey'in en gözde şehzadesi olan Alparslan, Tuğrul Bey'e yardımcılık yapmıştı.
Babası Çağrı Bey ile amcası Tuğrul Bey'in vefatının ardından ortaya çıkan saltanat mücadelesinden galip gelerek, 27 Nisan 1064'te Selçuk Devleti'nin tahtına çıktı.
Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'a vasiyeti
Amcası Tuğrul Bey'in yerine, 27 Nisan 1064'te
Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi'yle dünya tarihinin geleceğine yön verdi.
26 Ağustos 1071'de
ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştirdi. Sultan Alparslan, asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde, Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı.
Savaşa dörtnala koşan Selçuklu ordusunun 10 savaş taktiği
HİLAFET MAKAMININ KORUYUCULUĞUNU ÜSTLENDİ
Yönünü batıya çeviren Alparslan'ın ilk hedefi Bizans'ın idare ettiği Anadolu coğrafyası oldu. Bu amaçla ilk olarak kuzey sınır hattı olan Gürcistan ve batı sınır hattı olan Anadolu'ya seferler düzenledi. Kars ve Ani şehirlerini ele geçirerek
Bizans'tan ilk toprağını aldı.
Kazandığı topraklar ve sahip olduğu güçlü ordusuyla
İslam dünyasında önemli bir yer edinen Sultan Alparslan, hilafet makamını taşıyan Abbasilerin de koruyuculuğunu üstlendi.
SULTAN ALPARSLAN'IN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ
Sultan Alparslan'ın en büyük özelliği,
İslam âleminin birliği için mücadele eden, çok hızlı hareket edebilen ve hızlı karar veren bir komutan olmasıydı.
Abbasi halifesinin, Fatımilere karşı 1070'te yardım talep etmesi üzerine, Sultan Alparslan ordusuyla Fatımilerin üzerine yürüdü. Alparslan'ın Mısır'a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu, yaklaşık
üç yıldır hazırlıklarını yaptığı doğu seferini başlattı.
SULTAN ALPARSLAN'IN SAVAŞ TAKTİKLERİ
Bizans ordusunun taarruzunu öğrenen Alparslan, geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti.
Rey şehrinde konuşlanacağı söylentisini yayan Alparslan, Rey yerine Muş'a doğru hareket etti. Bizans ordusu Rey şehrine doğru ilerlerken, Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'nda karargâhını kurdu.