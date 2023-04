Prof. Dr. Mehmet Emin Ay mukabelenin önemini anlatıyor

On bir ayın sultanı Ramazan, ibadet, rahmet, mağfiret ile dolu bir istiğfar iklimidir. Bu aya mahsus Peygamber Efendimizin (SAV) önemli sünnetlerinden biri de mukabeledir. Resulullah'ın (SAV) Cebrail (AS) ile Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okuması bir gelenek olarak günümüze kadar geldi. Hz. Peygamber'in sünneti olan mukabele, Yüce Kitabımızın eksiksiz olarak günümüze gelmesinin deliliydi. Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay mukabelenin önemini sizler için anlattı.

▪ Bugün sizlere, Ramazan-ı Şerif denilince akla gelen hususlardan biri olan mukabele eden söz etmek istiyorum. Mukabele, "karşılıkta bulunmak" demektir.

▪ Mukabele, bizim dini kültürümüzde, özellikle Ramazan-ı Şerif'te ve bazen de Üç Ayların başlangıcında, evlerde, camilerde, mescitlerde; sabah, öğlen ya da ikindi namazlarından önce veya sonra hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'e verilen isimdir.

▪ Aynı zamanda bir gelenek olarak, hafızların okuduğu hatm-i şerifi de "mukabele" denilir olmuştur. Peki, mukabelenin aslında bir dini gelenek olarak bugünlere gelmesindeki sebep nedir? Sevgili Peygamberimizin (SAV) Hz. Cebrail (AS) ile birlikte yaşadıkları "hatıra" diyebiliriz. Ve her yıl Hz. Cebrail (AS) Ramazan ayı gecelerinde, Sevgili Peygamberimize (SAV) gelerek, o ana kadar nazil olan ayetleri baştan sona, birlikte okuyarak birbirlerine mukabelede bulunurlardı.

▪ Peygamberimizin (SAV), bu dünyadan ahirete irtihal ettiği yıl olan, son Ramazan-ı Şerif'te, bu 2 kez tekrarlandı ve sevgili Peygamberimiz (SAV) yaşanan bu hadiseden artık vefat zamanının da geldiği çıkarımında bulundu ve bunu sevgili kızı Hz. Fatıma (RANHA) ile paylaştı.

▪ Mukabelenin güzel tarafı şudur ki: Allah'ın (CC) adının anıldığı evler, Allah'ın (CC) kitabının okunup dinlenildiği evlerde Kur'an-ı Kerim tilavetinden hâsıl olan nurun, semaya yükseldiğinden bahseden ayetler vardır. İşte Ramazan-ı Şerif'te, evlerimizde, camilerimiz kadar güzelleşir bu mukabeleler ile.

▪ Güzel sesli hafızların tilavetiyle evlerimize huzur, mutluluk, sadaları yayılır haddizatında. Ve mukabele İslam dünyasında, gerçekten çok muazzam, çok etkileyici bir Ramazan geleneği olarak bugüne kadar yaşatılan güzel hasletlerimizden biri olmuştur.