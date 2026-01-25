Bugün
Mescid-i Aksa hakkında 12 hadis-i şerif

Mescid-i Aksa hakkında 12 hadis-i şerif

Yayınlanma Tarihi: 25.01.2026 17:22

Kur'an-ı Kerim'de "çevresini mübarek kıldığımız" şeklinde zikredilen ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, her dönemde Müslümanların göz bebeği olmuştu. Allah Resulü'nün (SAV) hadis-i şeriflerinde bu mukaddes mabed pek çok kez geçmişti. Her biri en güzel tavsiye olan Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde Mescid-i Aksa'nın nasıl geçtiğini araştırdık.

1/12

Ebu Said el-Hudri'den (RA) rivayetle Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

"Benim Kâbe ve Beyti'l Makdis arası sütten daha beyaz, kaplarının sayısı yıldızlar kadar olan bir havuzum vardır. Ben kıyamet günü nebiler arasında en çok ümmeti olanım.

(İbn Mace, Zühd, 36)

2/12

Ebu Ümâme (RA) Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir." "Ya Rasûlallah! Onlar nerededirler?" dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar, Beyti'l Makdis'te ve Beyti'l Makdis'in etrafındadırlar" buyurdu.

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 36/657)

3/12

Rafi bin Amr el-Müzeni (RA), Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu işittim demiştir:

"Acve hurması ve (Beyt-i Makdis'deki) kaya, cennettendir."

(Ahmed b. Hanbel, 20345)

4/12

Ebu Hureyre (RA), Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

İsrailoğulları'na "(Beyti'l Makdis) kapısından secde ederek (saygı ile) giriniz ve 'Hıtta' -'Hata (ettik ya Rabbi, affet bizi)!'- deyiniz." (Bakara,58) denildi. Ancak onlar bunu değiştirdiler ve kalçaları üzerinde emekleyerek girdiler. Hıtta yerine 'Arpadaki tane' dediler."

(Buhari, Tefsir, 5 /4479)

5/12

Sevbân b. Yemred (RA) dedi ki:

"Ya Rasûlallah! Şayet biz, Sen'den sonraya kalıp sıkıntıya düşecek olursak bizim nereye gitmemizi emredersin?" dedim.

O sallallahu aleyhi ve sellem:

"Sana Beyt-i Makdis'e gitmeni tavsiye ederim. Umulur ki Allah, sana oradaki mescide gidip gelecek nesiller verir."

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 27/190)

