Mescid-i Aksa hakkında 12 hadis-i şerif
Kur'an-ı Kerim'de "çevresini mübarek kıldığımız" şeklinde zikredilen ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, her dönemde Müslümanların göz bebeği olmuştu. Allah Resulü'nün (SAV) hadis-i şeriflerinde bu mukaddes mabed pek çok kez geçmişti. Her biri en güzel tavsiye olan Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde Mescid-i Aksa'nın nasıl geçtiğini araştırdık.
◾ Ebu Ümâme (RA) Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
"Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir." "Ya Rasûlallah! Onlar nerededirler?" dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar, Beyti'l Makdis'te ve Beyti'l Makdis'in etrafındadırlar" buyurdu.
(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 36/657)
◾ Ebu Hureyre (RA), Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
İsrailoğulları'na "(Beyti'l Makdis) kapısından secde ederek (saygı ile) giriniz ve 'Hıtta' -'Hata (ettik ya Rabbi, affet bizi)!'- deyiniz." (Bakara,58) denildi. Ancak onlar bunu değiştirdiler ve kalçaları üzerinde emekleyerek girdiler. Hıtta yerine 'Arpadaki tane' dediler."
(Buhari, Tefsir, 5 /4479)
◾ Sevbân b. Yemred (RA) dedi ki:
"Ya Rasûlallah! Şayet biz, Sen'den sonraya kalıp sıkıntıya düşecek olursak bizim nereye gitmemizi emredersin?" dedim.
O sallallahu aleyhi ve sellem:
"Sana Beyt-i Makdis'e gitmeni tavsiye ederim. Umulur ki Allah, sana oradaki mescide gidip gelecek nesiller verir."
(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 27/190)