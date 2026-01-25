Mescid-i Aksa hakkında 12 hadis-i şerif

2 /12













◾ Ebu Ümâme (RA) Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir." "Ya Rasûlallah! Onlar nerededirler?" dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar, Beyti'l Makdis'te ve Beyti'l Makdis'in etrafındadırlar" buyurdu.

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 36/657)