Medeniyetimizin yapı taşlarından komşuluk hukuku

1 /10













◾ Dünya en kalabalık zamanlarını yaşıyor, insanlar arttıkça binalar da arttı ama samimiyet yitirilmeye başlandı. Bireyler fiziksel bir yakınlık içinde ancak birbirlerinden hiç olmadığı kadar metafizik bir uzaklık yaşıyorlar.

◾ Gökyüzüne doğru yükselen beton bloklar, bizi birbirimize dikey bir düzlemde santimetrelerle ölçecek kadar yaklaştırırken; ruhsal katmanlarımızda devasa uçurumlar, aşılmaz surlar inşa etmeye devam ediyor.