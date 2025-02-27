Komşuluk hakkı ile ilgili hadisler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:42 Güncelleme Tarihi: Şubat 27, 2025 10:42
İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında aydınlanır. Adeta bir rehber gibi Müslümanlara yol gösterir. İnsanlık, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden bereketlenir ve tebliğe vesile olur. Müslüman toplumları şekillendiren hadislerden en dikkat çekeni ise "komşulukla" ilgili olanlardır. İşte, sizler için komşuluk hakkı ile alakalı hadisleri bir araya getirdik.
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Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir.
(Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr, XIX, 419.)
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Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusunu rahatsız etmesin!
(Buhârî, Rikâk, 23.)