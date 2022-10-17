Eski İstanbul'da gündelik hayat

🔶İstanbul, tarihi boyunca yaşadığı yeni göç dalgalarından etkilenmiş, çeşitli inanış ve kültürlerin yaşadığı bir şehir olmuştur.

↪ Kentte, Anadolu –Türk uygarlıklarının düzenlemelerinin biçimi ve adları yaşar.

🔶 İstanbul'un gelenek ve görenekleri, giyimi, müziği sürekli bir değişim gösterir. Bu durumda imparatorluk başkenti olmanın etkisi vardır.

↪ Gelenek ve göreneklerin değişiminde Batılılaşma kadar, savaşlar, yokluklar, savaş yıllarında şehre sığınan yeni gruplar da etkili olmuştur. Bu etkiler en çok şehrin günlük hayatında kendisini göstermiştir.

Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğrafları