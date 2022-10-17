Eski İstanbul'da gündelik hayat
Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'un eski yaşayış biçimi, Anadolu Türk uygarlıklarının izleriyle doludur. Gelenek ve görenekler zaman içinde değişime uğrasa da alışkanlıklar dönüşüm geçirse de kadim kentin eski hayat anlayışı unutulmamaktadır. Gelin eski İstanbul yaşayışına, dönemin mahalle, komşuluk kültürüne birlikte bakalım….
Giriş Tarihi: 17.10.2022
11:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
13:48
Farklı medeniyetlerin buluştuğu şehir: İstanbul
🔶İstanbul, tarihi boyunca yaşadığı yeni göç dalgalarından etkilenmiş, çeşitli inanış ve kültürlerin yaşadığı bir şehir olmuştur.
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Kentte, Anadolu –Türk uygarlıklarının düzenlemelerinin biçimi ve adları yaşar.
🔶 İstanbul'un gelenek ve görenekleri, giyimi, müziği sürekli bir değişim gösterir. Bu durumda imparatorluk başkenti olmanın etkisi vardır.
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Gelenek ve göreneklerin değişiminde Batılılaşma kadar, savaşlar, yokluklar, savaş yıllarında şehre sığınan yeni gruplar da etkili olmuştur. Bu etkiler en çok şehrin günlük hayatında kendisini göstermiştir.
Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğrafları
MAHALLE KÜLTÜRÜ
🔶İstanbul'un yaşama biçimi
mahalle ve mahalleli sözcükleriyle tanımlanır.
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Evliya Çelebi'nin, İstanbul surları ve camilerininin onarımını anlattığı metinde onarım için İstanbul'un 4700 mahallesinin imamlarına "tembih olunduğu" anlatılır. O dönem mahallede en yetkili kişinin imam olduğu anlaşılmaktadır.
İstanbul'un 5 tarihi semti
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Cami, karakol, mescid, hamam veya çeşme çevresinde kümeleşen evler topluluğu, düğünlerini de ölümlerini de bir arada yaşardı.
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Evler, sosyal sınıfına uygunluğu bakımından oda sayısı, mutfak yeri ve genişliği bakımından birbirinden farklı olsa da mahalle hayatı, zenginlerle orta halliler için aynı biçimde sürdüğü denilebilir.
Arşiv fotoğraflarıyla Osmanlı'nın tarihi evleri
Eski mahalle alışkanlıkları
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Yeni taşınan aileye hoş geldine gitme, yeni taşınanın vakti olmayacağı gerekçesiyle yemek götürme, cenaze evinin yakınlarında yüksek sesle gülüp konuşulmaması, ölü evine üç dört gün yemek götürülmesi, bayramlarda, kandillerde yaşlıların ziyaret edilmesi, öksüzlerin sevindirilmesi, yemek yapılırken göz hakkı verilmesi, eski mahalle alışkanlıklarındandır. bahçelerdeki meyvelerin komşulara gönderilmesi
Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri
EV HALKI
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İstanbul'da çok uzun süre "büyük aile" biçiminde yaşanmıştır.
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Büyükanne, büyükbaba, baba, anne ve torunlar şeklinde üç kuşağın bir arada olduğu bu aile biçimi yalnızca oğulların evlendirilmesiyle genişlemez. Bazen evin kızının evlendiği erkek de eve yerleşirdi.
İstanbul tarihinden 20 ilk