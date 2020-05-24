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Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğrafları

Tarih öncesi devirlere uzanan geçmişi ile asırlar boyu pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapmış, birçok olayın en yakın tanığı ve geniş coğrafyaların yönetim merkezi olmuş bir şehirdir İstanbul. Siluetini masmavi boğazıyla süsleyen, kültürünü tarihsel zenginliği ile harmanlayan İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de pek çok gezginin ve fotoğrafçının görüntülemek istediği bir kentti. Peki, Osmanlı döneminde İstanbul'un nasıl göründüğünü, sosyal yaşamın fotoğraflara nasıl yansıdığını biliyor musunuz? Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 13:55
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

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Osmanlı sultanları da fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan ilk fotoğraflar

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Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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