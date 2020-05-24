Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğrafları

Tarih öncesi devirlere uzanan geçmişi ile asırlar boyu pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapmış, birçok olayın en yakın tanığı ve geniş coğrafyaların yönetim merkezi olmuş bir şehirdir İstanbul. Siluetini masmavi boğazıyla süsleyen, kültürünü tarihsel zenginliği ile harmanlayan İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de pek çok gezginin ve fotoğrafçının görüntülemek istediği bir kentti. Peki, Osmanlı döneminde İstanbul'un nasıl göründüğünü, sosyal yaşamın fotoğraflara nasıl yansıdığını biliyor musunuz? Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğraflarını derledik.