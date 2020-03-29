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Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan ilk fotoğraflar

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı topraklarına ulaşmış; padişahların özel ilgisi ve desteği ile fotoğrafçılık, bu coğrafyada kısa sürede yaygınlaşmıştı. Tarihteki ilk fotoğraflar Osmanlı'ya Sultan Abdülaziz döneminde gelmiş, Sultan II. Abdülhamid döneminde ise fotoğrafçılık büyük bir gelişme göstermişti. Peki, fotoğrafçılığa oldukça büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Abdülhamid'in, hangi isimlere "Saray Fotoğrafçısı" unvanı verdiğini biliyor musunuz? Ya da Abdülhamid'in hapishanedeki mahkumların fotoğraflarını neden çektirdiğini? Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan ilk fotoğrafçıları ve çektikleri fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 29.03.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 09:45
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VASİLAKİ (BASILE) KARGOPULO KİMDİR?
VASİLAKİ BASILE KARGOPULO KİMDİR?

Osmanlı Dönemi'nin en önemli fotoğrafçılarından olan Vasilaki (Basile) Kargopulo 1826 yılında dünyaya geldi.Rum kökenli sanatçının bilinen ilk fotoğrafhanesi, 1850 yılında, Beyoğlu'nda, 311 numaralı yerde açtığı stüdyodur.

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V. MURAD’A FOTOĞRAF DERSLERİ VERDİ
V. MURAD’A FOTOĞRAF DERSLERİ VERDİ

Kargopulo 29 yıl sonra, 1879 yılında Tünel Meydanı'nda 4 numaralı yere taşınır.Sarayla ilişki kurmayı başaran sanatçı, Abdülaziz'in portresini çeker, şehzadeliği döneminde V. Murad'a fotoğraf dersleri verir.

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ABDÜLHAMİD ‘SULTAN FOTOĞRAFÇISI’ İLAN ETTİ
ABDÜLHAMİD ‘SULTAN FOTOĞRAFÇISI’ İLAN ETTİ

1879 senesinde ise II. Abdülhamid tarafından "Sultan Fotoğrafçısı" unvanına layık görüldü.Portre fotoğrafçılığının yanı sıra mimari eserlerin ve doğal güzelliklerin de fotoğraflarını çeken sanatçı, 1883'te Beyoğlu 214 numarada bir şube açtı.Ayrıca Edirne'nin de bilinen en eski fotoğrafhanesi Kargopulo'ya aittir.

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ABDÜLHAMİD’İN EMRİYLE MAHKUMLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
ABDÜLHAMİD’İN EMRİYLE MAHKUMLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Osmanlı Hanedanı ve Devlet Adamları serisi, Kargopulo'nun en önemli çalışmalarından biridir.Bir diğeri ise Sultan II. Abdülhamid'in emriyle hazırlanan ve sabıka kaydı haline getirilmesi düşünülen, mahkûmların portreleridir.Ayrıca, turistlere satmak için kıyafetler ve meslekler dizisi hazırladı. İstanbul manzaralarının ve mimari eserlerin de fotoğraflarını çekti.

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ESERLERİ BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
ESERLERİ BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kargopulo'nun fotoğrafları çeşitli ülkelerde sergilere katılır, eserleri birçok ödüle layık görülür.İstanbul fotoğraflarından oluşan albümünün hediye edilmesi karşılığında, Karadağ Prensi Vukoviç kendisine "Danilo" nişanı verir.İsveç ve Norveç Kralı II. Oskar çalışmalarını "Litteris et Artibus" Bilim ve Sanat Altın Madalyası'yla ödüllendirir. Bir altın madalya da Danimarka kralı 9. Christian'dan alır.

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