Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan ilk fotoğraflar

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı topraklarına ulaşmış; padişahların özel ilgisi ve desteği ile fotoğrafçılık, bu coğrafyada kısa sürede yaygınlaşmıştı. Tarihteki ilk fotoğraflar Osmanlı'ya Sultan Abdülaziz döneminde gelmiş, Sultan II. Abdülhamid döneminde ise fotoğrafçılık büyük bir gelişme göstermişti. Peki, fotoğrafçılığa oldukça büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Abdülhamid'in, hangi isimlere "Saray Fotoğrafçısı" unvanı verdiğini biliyor musunuz? Ya da Abdülhamid'in hapishanedeki mahkumların fotoğraflarını neden çektirdiğini? Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan ilk fotoğrafçıları ve çektikleri fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz.