İstanbul'un en iyi fotoğraf çekilecek yerleri 📷
Taşı toprağı altın, her adımda tarih kokan İstanbul; yeşili, mavisi ve eski eserleriyle geçmiş zamanları yaşatmaya devam ediyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel anlamda en zengin şehri olarak kabul edildiği için hemen her yerinde fotoğraf çekebilmeniz mümkün. Özellikle fotoğraf makineleri ve cep telefonlarının yardımıyla hızla yaygınlaşan fotoğrafçılık merakı ile tarihi ve manevi değeri yüksek yerlerde mükemmel kareler yakalayabilirsiniz. Bu merakınız sayesinde yeni yerleri de keşfe çıkmış olursunuz. Sizler için, özellikle İstanbul'da keyifli kareler yakalayabileceğiniz birkaç yer hakkında bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 11.06.2020
09:12
Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
09:31
Büyük medeniyetlerin beşiği bir şehir… Adına efsaneler yazılmış, Boğaziçi'ni gerdanına inci gibi takmış nazlı İstanbul. Taşı toprağı altın, her adımda tarih kokan bu kent; yeşili, mavisi ve eski eserleriyle geçmiş zamanları yaşatmaya devam ediyor. İşte İstanbul'un en iyi fotoğraf çekilecek yerleri... 📷
Objektif meraklıları için başlıca 20 fotoğraf terimi
Süleymaniye, İstanbul'un üçüncü tepesinde, bu tepenin Haliç'e bakan yamacında kurulu. Böylece şehrin her yerinden, Süleymaniye'nin güzel ve geniş manzarası görülebiliyor. Eminönü İlçesi'nin bir mahallesi olup, kuzeyde Demirtaş Mahallesi, kuzeybatıda Hoca Gıyaseddin, batıda Molla Hüsrev, güneyde Beyazıt, doğuda Mercan Mahalleleri'yle çevrelenmiş.
Süleymaniye, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın, semte adını ve özelliğini kazandıran yapılar kompleksi olan cami ve külliyesiyle birlikte İstanbul'un en önemli semtlerinden biri oldu.
Yahya Kemal'in
"En güzel mabedi olsun diye en son dinin / Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin" dizeleriyle ruhaniyetini anlattığı Süleymaniye Külliyesi, İstanbul'un Suriçi'nde yer alan üçüncü tepesine, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirildi.
Bu tarihi ve maneviyatı yüksek yer fotoğraf karelerinizi süsleyecek pek çok unsuru içinde barındırıyor. Özellikle akşam vakitleri devreye giren ışıklandırma ile daha keyifli görüntüler elde edebilirsiniz.
Nasıl giderim?
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ile en kolay ulaşımı sağlayabilirsiniz.
Sultan Abdülhamid hangi fotoğrafçıya ödül verdi?
Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom, Osmanlı döneminde At Meydanı olarak bilinen Roma sirki de Meydanın içerisindedir.
Sultanahmet'in tarihi geçmişine yolculuk
Şehrin en ünlü yapılarının büyük bir bölümü, eski İstanbul'un merkezi olan Sultanahmet'te bulunur. Bir zamanlar kilise olan, daha sonra camiye dönüştürülen ve günümüzde müze olarak ziyaretçileri ağırlayan
Ayasofya'da Bizans dönemine ait mozaikler sergilenir.
Sultanahmet Camii, altı minaresiyle dikkatleri kendine çekerken yer altında, bir zamanlar göz alıcı Topkapı Sarayı'na su tedarik eden Yerebatan Sarnıcı'nın kıvrımlı yürüyüş yolları bulunur. Boğaz manzaralı huzurlu Gülhane Parkı'nın etrafında birçok müze mevcuttur.
İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerine inşa edilen, Marmara Denizi'nden İstanbul'a yaklaşan gemilerin selamladığı, Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, içinin mavi aydınlığıyla da yüzyıllardan beri hem yabancı hem de yerli turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Sultan Ahmet Camii'ne dair 15 ilginç bilgi
Siz de bu tarihi ve manevi değeri yüksek yerde harika çekimler yapabilirsiniz.
Nasıl giderim?
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ile en kolay ulaşımı sağlayabilirsiniz.