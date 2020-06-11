İstanbul’un en iyi fotoğraf çekilecek yerleri 📷

Süleymaniye, İstanbul'un üçüncü tepesinde, bu tepenin Haliç'e bakan yamacında kurulu. Böylece şehrin her yerinden, Süleymaniye'nin güzel ve geniş manzarası görülebiliyor. Eminönü İlçesi'nin bir mahallesi olup, kuzeyde Demirtaş Mahallesi, kuzeybatıda Hoca Gıyaseddin, batıda Molla Hüsrev, güneyde Beyazıt, doğuda Mercan Mahalleleri'yle çevrelenmiş.

Süleymaniye, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın, semte adını ve özelliğini kazandıran yapılar kompleksi olan cami ve külliyesiyle birlikte İstanbul'un en önemli semtlerinden biri oldu.