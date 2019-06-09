Sultan Ahmet Camii’ne dair 15 ilginç bilgi
Osmanlı tarihinde iz bırakan padişahlardan biri olan Sultan Ahmet'in 14 sayısına dair gizemini biliyor musunuz? Peki ya, Sultan Ahmet Camii'nin inşası sırasında bizzat çalıştığını ve caminin temeli için eteğinde toprak taşıdığını? Ya da ülkemizin altı minareli ilk camisi olan Sultan Ahmet Camii'nin "Mavi Cami" olarak adlandırılmasının asıl nedenini? Fikriyat olarak, 402 yıl önce bugün ibadete açılan Sultan Ahmet Camii'ne dair 15 ilginç bilgiyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 09.06.2019
13:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
08:33
SULTAN AHMET VE 14 SAYISI
Caminin bânisi Sultan Ahmet 14 yaşında padişah oldu, 14 yıl saltanat sürdü ve Osmanlı padişahlarının 14'üncüsüydü.
Sultan Ahmet, iyi bir avcı, mahir bir hattat, şair ve çiçekçiydi. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında usta olan Sultan Ahmet, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade giyinirdi.
KÜÇÜK YAŞLARDA DAHİ MÜKEMMEL KARARLAR ALIRDI
Sultan Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişahtı.
Çocuk denecek yaşlarda bile mükemmel kararlar alırdı. Daima ilim ve irfan sahibi büyük kişilerle birlikte olur ve onlara akıl danışırdı.
CAMİNİN İNŞASI SIRASINDA ETEĞİNDE TOPRAK TAŞIDI
Osmanlı tarihinde en büyük yapılar arasında sayılan ve mimari özellikleri bakımından sanat tarihinde önemli bir yeri olan Sultan Ahmet Camii onun tarafından inşa ettirildi.
Kendisi de temel atılırken bir kazma ile terleyinceye kadar bizzat çalıştı. Dinine bağlı bir insan olan Sultan Ahmet, caminin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdı.
İSTANBUL’UN ‘ANA CAMİSİ’ SAYILIR
Tarihi yarımadada bulunan Sultan Ahmet Camii, 1609-1620 yılları arasında Sultan I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya inşa ettirildi.
İnşa edildiği dönemlerde cami uzunca bir süre Cuma günleri Topkapı Sarayı'ndakilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği mekân oldu.
Ayasofya'nın 1934 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle bir kez daha İstanbul'un ana camisi konumuna geldi.
İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KÜLLİYELERİNDEN BİRİ
Sultan Ahmet Camii, külliyesiyle birlikte İstanbul'daki en büyük yapı topluluklarından biridir.
Bu külliye; cami, medreseler, hünkâr kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşur.
Bu yapıların bazıları günümüze ulaşmamıştır.