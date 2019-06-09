Sultan Ahmet Camii’ne dair 15 ilginç bilgi

Osmanlı tarihinde en büyük yapılar arasında sayılan ve mimari özellikleri bakımından sanat tarihinde önemli bir yeri olan Sultan Ahmet Camii onun tarafından inşa ettirildi.

Kendisi de temel atılırken bir kazma ile terleyinceye kadar bizzat çalıştı. Dinine bağlı bir insan olan Sultan Ahmet, caminin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdı.