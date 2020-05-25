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Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünden Osmanlı'daki mahkumlar

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşiviydi. Abdülhamid Han, bu fotoğraf koleksiyonuyla Osmanlı Devleti'nin büyük sınırları içerisinde ortaya çıkacak mukadderatı da düşünerek o günkü devletin durumunu kayıt altına aldı. Bu fotoğraf koleksiyonunda mahkumların portreleri de yer alıyordu. Bir polisiye romanda, "Başparmak boğumu işaret parmağının boğumundan daha uzun kişi cani, katil olmaya meyillidir" ifadesini okuyan Sultan II. Abdülhamid, hapishanelerdeki cinayet zanlılarının fotoğraflarını çektirdi. İşte Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünden Osmanlı'daki mahkumlar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 11:12
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Hamid sancağında Sucullu karyeli Nebi oğlu Durmuşu katl etmesinden 1 Rebiülahir sene 1295 tarihinden itibaren on beş seneye mahkum Dede oğlu Süleyman

Tarihteki ilk fotoğrafı, Fransız Joseph Nicephore Niepce çekti. 1826 yılında bu fotoğrafı 8 saat pozlayarak ele etti.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

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Manastırlı Kerim bin Süleyman; katl'den 5 sene, tevkifi 27 Ramazan 1296

Dünyaya duyurulmasıyla hızla yayıldı. İlk meraklılar ilginç buldukları her yerin fotoğrafını çekmeye başladı.

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Muşlu rençber Abraham veledi Vartan; katl'den 5 sene, tevkifi 5 cemâziyelahir 1298

İnsanları etkisi altına alan bu önemli icat, Osmanlı'da büyük yankı uyandırdı ve kısa zamanda kabul gördü.

Yurt dışına eğitime gönderilen askerler

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Rizeli Küçük İlyas bin Ahmed; katl'den 15 sene 5 senesi tenzil-10 sene, tevkifi 19 Ramazan 1293

II. Mahmut'un vefat ettiği ilan edilen fotoğraf kısa sürede benimsendi. II. Mahmut'tan sonra tahta geçen padişahlar fotoğraf sanatını desteklediler.

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Firecik kasabalı Mahmud bin Hüseyin; katl'den 15 sene 5 senesi tenzil-10 sene, tevkifi 11 Ramazan 1292

"Her fotoğraf bir fikirdir" diyen II. Abdülhamid, hükümdarlığı boyunca ülkesinin çeşitli alanlardaki gelişimini görmek için fotoğraf sanatından da yararlandı.

Fransız koleksiyonerin arşivinden Osmanlı fotoğrafları

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