Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünden Osmanlı'daki mahkumlar

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşiviydi. Abdülhamid Han, bu fotoğraf koleksiyonuyla Osmanlı Devleti'nin büyük sınırları içerisinde ortaya çıkacak mukadderatı da düşünerek o günkü devletin durumunu kayıt altına aldı. Bu fotoğraf koleksiyonunda mahkumların portreleri de yer alıyordu. Bir polisiye romanda, "Başparmak boğumu işaret parmağının boğumundan daha uzun kişi cani, katil olmaya meyillidir" ifadesini okuyan Sultan II. Abdülhamid, hapishanelerdeki cinayet zanlılarının fotoğraflarını çektirdi. İşte Sultan Abdülhamid'in fotoğraf albümünden Osmanlı'daki mahkumlar...