Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden yurt dışına eğitime gönderilen askerler

Sultan Abdülhamid döneminde, toplam 315 talebenin Avrupa'ya eğitime gönderildiğini biliyor muydunuz? II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu asla ihmal etmeyen Sultan, açtığı mekteplerle eğitim alanında zihinlerin dönüşümünü sağladı. Ülkedeki rüşdiye ve idadiler artırırken eğitim için talebeleri yurt dışına gönderdi. Osmanlı'da öğrenciler yurt dışına gönderilerek, oradaki teknoloji ve bilim ile kendi medeniyetimizin sentezlenmesi amaçlandı. İşte, Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden yurt dışına eğitime gönderilen askerler...