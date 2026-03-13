Bugün
Dinin Direği Namaz hakkında 10 Hadis-i Şerif

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2026 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 15:59

Kulun miracı, dinin direği, kalp aydınlığı, gözümüzün nuru ve tüm ibadetlerin çatısı olarak kabul edilen namaz ibadeti, müminin günahla arasını kesmesini, bir duruş kazanmasını ifade eder. Allah Resulü (SAV) pek çok hadis-i şerifinde namazın önemine dikkat çekmiş, ihmal edilmemesi ve düzenli olarak kılınmasını Müslümanlara tavsiye etmiştir. İşte, dinin direği namaz hakkında Hz. Peygamber'in (SAV) 10 hadis-i şerifi...

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır..."

(Buhârî, Salât, 36)

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça dua ediniz."

(Müslim, Salât, 215)

HAYATIMIZA YÖN VEREN 100 HADİS-İ ŞERİF

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kul, namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece, Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında, Allah da ondan yüz çevirir."

(Ebû Dâvûd, Salât, 160-161)

GENÇLİĞİN KİŞİLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK 40 HADİS-İ ŞERİF

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Namazda insan sözü konuşmak uygun olmaz. Namazda ancak tesbih ve tekbir getirilir ve Kur'an okunur."

(Müslim, Mesâcid, 33)

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun! Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder...' "

(Tirmizî, Îmân, 8; İbn Mâce, Mesâcid, 19)

10 HADİS İLE ZİKİR VE MANEVİYAT

