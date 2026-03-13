Dinin Direği Namaz hakkında 10 Hadis-i Şerif
Kulun miracı, dinin direği, kalp aydınlığı, gözümüzün nuru ve tüm ibadetlerin çatısı olarak kabul edilen namaz ibadeti, müminin günahla arasını kesmesini, bir duruş kazanmasını ifade eder. Allah Resulü (SAV) pek çok hadis-i şerifinde namazın önemine dikkat çekmiş, ihmal edilmemesi ve düzenli olarak kılınmasını Müslümanlara tavsiye etmiştir. İşte, dinin direği namaz hakkında Hz. Peygamber'in (SAV) 10 hadis-i şerifi...
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır..."
(Buhârî, Salât, 36)
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça dua ediniz."
(Müslim, Salât, 215)
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kul, namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece, Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında, Allah da ondan yüz çevirir."
(Ebû Dâvûd, Salât, 160-161)
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Namazda insan sözü konuşmak uygun olmaz. Namazda ancak tesbih ve tekbir getirilir ve Kur'an okunur."
(Müslim, Mesâcid, 33)
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun! Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder...' "
(Tirmizî, Îmân, 8; İbn Mâce, Mesâcid, 19)