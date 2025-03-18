10 Hadis ile Zikir ve Maneviyat

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Ebü'd–Derdâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (SAV) ashabına:

"Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?" diye sordu. Onlar da:

"Evet, söyle" dediler. Resul–i Ekrem de:

"Allah Teâlâ'yı zikretmektir." buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 6. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 53)

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER