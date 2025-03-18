Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam 10 Hadis ile Zikir ve Maneviyat

10 Hadis ile Zikir ve Maneviyat

Yayınlanma Tarihi: Mart 19, 2025 10:21 Güncelleme Tarihi: Mart 19, 2025 10:22

Bütün ibadetlerin özü, Allah'ı zikretmek; gayesi ise O'nu anmak ve hatırlamaktır. İbadetler, insanın ruhunu arındıran, kalbini yumuşatan ve manevi hayatını diri tutan en önemli vesilelerdir. Namaz da bu zikrin en güçlü ifadelerinden biridir. Rabbimiz, O'nu anmamız ve zikretmemiz için namaz kılmamızı emretmiştir: "Beni anmak için namaz kıl." (Tâhâ, 20/14) Zikir, kulun Allah'a yakınlaşmasını sağlayan en etkili ibadetlerden biridir. Kalbi huzura kavuşturur, ruhu besler ve insana manevi bir güç kazandırır. Peygamber Efendimiz (SAV), zikir ve maneviyatın önemini birçok hadis-i şerifte bizlere bildirmiştir. İşte zikir ve maneviyatın faziletini anlatan 10 hadis...

1/10

🔸

Ebü'd–Derdâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (SAV) ashabına:

"Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?" diye sordu. Onlar da:

"Evet, söyle" dediler. Resul–i Ekrem de:

"Allah Teâlâ'yı zikretmektir." buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 6. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 53)

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

2/10

🔸

Abdullah İbni Büsr (RA) şöyle dedi:

Bir adam Resul–i Ekrem'e (SAV) hitaben:

"Yâ Resulallah! İslâmiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle" dedi. O da:

"Dilin hep Allah'ı zikretsin!" buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 4. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 53)

ORUÇ, HAYATA "DUR" DEME ÖZGÜRLÜĞÜDÜR

3/10

🔸

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

"Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!"

(Müslim, Salât 215. Ebû Dâvûd, Salât 148)

4/10

🔸

Ebû Mûsâ el–Eş'arî'den rivayet edildiğine göre Peygamber (SAV) şöyle buyurdu:

"Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir."

(Buhârî, Daavât 66)

EYLEMLERİN İBADET OLABİLMESİNDE NİYETİN YERİ VE ÖNEMİ

5/10

🔸

"Ey Allahım! Bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme konusunda yardımcı ol." Hz. Peygamber (SAV) Muaz İbn Cebel'e her namazda veya her namazın sonunda bu duayı yapmasını tavsiye etmiştir.

(İbn Hanbel, V, 247)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Stratejik Nokta: Süveyş Kanalı neden bu kadar önemli?

Stratejik Nokta: Süveyş Kanalı neden bu kadar önemli?

Zulme boyun eğmeyen bir alim: İmam Rabbani

Zulme boyun eğmeyen bir alim: İmam Rabbani

Topkapı’nın esrarlı koleksiyonu: Tılsımlı Gömlekler

Topkapı’nın esrarlı koleksiyonu: Tılsımlı Gömlekler

Osmanlı’nın hayırsever hanım sultanları

Osmanlı'nın hayırsever hanım sultanları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat