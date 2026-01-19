Helva Sohbetlerinden Kar Kuyularına: Osmanlı’da Kış Hayatının Rengi

2 /10 Kar Kuyuları ve Buzcular













◾ Kış ayında, yaz için bazı hazırlıklar yapılırdı. Bunlardan biri kışın yoğun olarak yağan karın muhafaza edilmesiydi. İstanbul'un yüksek yerlerinden olan Kayışdağı, Elmadağ gibi yerlerde derin kar kuyuları bulunurdu.

◽ Kışın yağan karlar burada çiğnenir, sıkıştırılır ve üzerine hasır ve saman gibi malzemeler örtülerek yaza kadar saklanırdı. Böylece yazın sarayın ve şehrin buz ihtiyacını karşılayacak bir sistem kurulmuş olurdu. Muhafaza edilen bu kar, yazın şerbetlere katılarak tüketilirdi.