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Şiire Düşen Ak: Kış Mevsimi

Her mevsim başka bir ruha açılır. İnsan kendini değişen her mevsimde yeniler ve dönüştürür. Şairler ise bu dönüşümü mevsimler üzerinden örnekleyerek anlatırlar. Bahar sevincin ve aşkın ayı iken sonbahar hüznü çağrıştırır. Kış ise ayrılığn ve acının katmerlendiği, yüreklerin üşüdüğü bir mevsim olarak şiirlerde karşımıza çıkar. Hazır mevsimindeyken ünlü şairlerimizin yazdığı kış dizelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:05
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"Kimsesiz odanda kış geceleri,

İçin ürperdiği demler beni an!

De ki: Odur sarsan pencereleri,

De ki: Rüzgâr değil, odur haykıran!"

Bekleyen, Necip Fazıl Kısakürek

🔹 Necip Fazıl'ın henüz Abdülhakim Arvasi ile tanışıp dönüşüm sürecine girmeden bohem hayatı sürerken yazdığı "Bekleyen" şiirinde ilk göze çarpan durum karşılıksız aşktan kaynaklı sevgiliye duyulan hırstır. Bu hırsın muhatabı olan sevgili ile korku üzerinden bağ kurulmaya çalışışır. Yukarıdaki dizelerde soğuk karanlık bir kış gecesi imajı çizilmiş; kışın uğultusu ve rüzgârı ile sarsılan pencereleri sevgiliden karşılık bulamamış aşığın sarstığı düşündürülmek istenmiştir.

Edebiyatımızın usta kalemlerinden kar şiirleri

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"Ne güzeldi o kış bahçesinde

Güllerin çok derinlerde çalışan uykusu

Sana bir bahar hazırlamak için."

Kış Bahçesi, Ahmet Hamdi Tanpınar

🔹 Kışı soğuk ve zalim bir mevsim olarak anmaktan ziyade baharın gelişine bir basamak, bahar öncesi hazırlık merhalesi gibi gören şair, bu dizelerde kış bahçesinde bahar hazırlığı için uyuyan güllerin uykusunun güzelliğinden dem vurur. Şiirin devamında da hüzünlü lakin hülyalı bir edayla baharı bekleyen kış bahçesinin serüvenini ince bir dille anlatır.

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"otelin penceresinde duracaktın

şehri karanlıkta görecektin

karanlıkta yağmuru görecektin

saçların ıslanacak ıslanacaktı

kış geceleri gibi uzun uzun

tek damla gözyaşı dökmeksizin

maria dolores ağlayacaktı

istanbul'u yağmur tutacaktı

bütün bir gün iş arayacaktım

sana bir türkü getirecektim

kulaklarımız çınlayacaktı"

Emperyal Oteli, Attila İlhan

🔹 Attila İlhan, yoksul ve işsiz iki gencin öyküsünü yazdığı ve otel imgesi ile yurtsuzluğu derinden hissettirdiği bu şiirde yoksulların yani üşümekten korkanların, ısınmak için kaygılananların mevsimi kışı uzun geceleri ile vurgulamıştır. Aslına bakarsanız bu dizenin öncesi yağmurda ıslanmış saçları vurgulanan bir kadın portresidir. Bu kadının saçlarının uzunluğu uzun kış geceleri ile anlatılmıştır ve bölümün devamında adamın yağmurlu bir İstanbul gününde iş aradığını ve her şeye rağmen sevgilisine bir türkü getirdiğini görürüz.

🔹 Attila İlhan, Sisler Bulvarı kitabındaki meraklısı için notlar bölümünde bu şiir için "Yanlış aklımda kalmadıysa, işsiz ve yoksul iki gencin kısa aşk öyküsüdür, bu niyetle yazılmıştır, öyledir de neden o kadar çok yankı yapmıştır, açıklaması zor olan burası, sanıyorum. Uzaktan iki savaş arası fransız filmlerini hatırlatan atmosferi bunda etkili oldu. Bir de şehirli özellikleri, sinema için elverişli yanı, su götürmez. 1955 'te mi, 1956 'da mı ne, Metin ile (erksan) nasıl bir film yapılabileceğini söyleşirdik: Oyuncularımız da kimler, kız Çolpan (İlhan), oğlan Fikret (Hakan). Ne kadar ilginçtir ki, "Emperyal Oteli" yıllar sonra Biket İlhan'ın televizyona çektiği "Geç Kalmış Ölü" şiir dizisinde klip olarak ekrana geldi." ifadelerini kullanmıştır.

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"şimdi bu kışa girişin hüznü müdür, o mudur

benim her duygum biraz hüzün gibidir. Meselâ"

Kışındır, Turgut Uyar

🔹Turgut Uyar'ın Divan'ında yer alan bu şiirde kışa dair manzaralar ince detaylar olarak verilir. Kara kazak, çiçeklerin kışa hazırlanması, kapkara duman gibi. Doğanın kışa hazırlanışı ile insanların hazırlanışı arasında benzeşim kuran şair, doğanın gözleri yarı açık bir mevsim olarak yaşadığı kışı hüzünlü bir mevsim olarak niteler ve her duygusunun biraz da bu hüzne benzediğini söyler. Soru sorarak anlatımı güçlendirdiği bu şiirde mavi, mor gibi soğuk renkler ve siyahla hissettirilen sahneler ağır basar.

Kar ile ilgili şiirler

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"Kış başında bir ton kömür yığarlardı kapıya

Bazen görülen rüyalar gibi kapkara

Bir ton rüya çıtırdarken

Sen kar yağmadan önce başkaydın,

Kar yağdıktan sonra bambaşka."

Annemle İlgili Şeyler, Didem Madak

🔹 Didem Madak'ın şiirleri bir yerde otobiyografik nitelikler taşır. Kendine kalsa cahilliğinden şair olan Didem Madak'ın bu şiiri kış mevsiminde annesiyle yaşadığı bir sahneyi alır, karşımıza getirir. Rüya, kar, ateşin çıtırdaması gibi rüyaların çıtırdaması ve kar yağdığında değişen anne imgesi. Didem Madak'ın annesi ile konuştuğu bu şiirde annesiyle yaşadığı çeşitli anların başrolü olan mekan, obje gibi şeylerin annesini kaybettikten sonra zihninde değişen tezahürünü görürüz.

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