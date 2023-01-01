Şiire Düşen Ak: Kış Mevsimi

"otelin penceresinde duracaktın

şehri karanlıkta görecektin

karanlıkta yağmuru görecektin

saçların ıslanacak ıslanacaktı

kış geceleri gibi uzun uzun

tek damla gözyaşı dökmeksizin

maria dolores ağlayacaktı

istanbul'u yağmur tutacaktı

bütün bir gün iş arayacaktım

sana bir türkü getirecektim

kulaklarımız çınlayacaktı"

Emperyal Oteli, Attila İlhan

🔹 Attila İlhan, yoksul ve işsiz iki gencin öyküsünü yazdığı ve otel imgesi ile yurtsuzluğu derinden hissettirdiği bu şiirde yoksulların yani üşümekten korkanların, ısınmak için kaygılananların mevsimi kışı uzun geceleri ile vurgulamıştır. Aslına bakarsanız bu dizenin öncesi yağmurda ıslanmış saçları vurgulanan bir kadın portresidir. Bu kadının saçlarının uzunluğu uzun kış geceleri ile anlatılmıştır ve bölümün devamında adamın yağmurlu bir İstanbul gününde iş aradığını ve her şeye rağmen sevgilisine bir türkü getirdiğini görürüz.

🔹 Attila İlhan, Sisler Bulvarı kitabındaki meraklısı için notlar bölümünde bu şiir için "Yanlış aklımda kalmadıysa, işsiz ve yoksul iki gencin kısa aşk öyküsüdür, bu niyetle yazılmıştır, öyledir de neden o kadar çok yankı yapmıştır, açıklaması zor olan burası, sanıyorum. Uzaktan iki savaş arası fransız filmlerini hatırlatan atmosferi bunda etkili oldu. Bir de şehirli özellikleri, sinema için elverişli yanı, su götürmez. 1955 'te mi, 1956 'da mı ne, Metin ile (erksan) nasıl bir film yapılabileceğini söyleşirdik: Oyuncularımız da kimler, kız Çolpan (İlhan), oğlan Fikret (Hakan). Ne kadar ilginçtir ki, "Emperyal Oteli" yıllar sonra Biket İlhan'ın televizyona çektiği "Geç Kalmış Ölü" şiir dizisinde klip olarak ekrana geldi." ifadelerini kullanmıştır.