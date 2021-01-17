Edebiyatımızın usta kalemlerinden kar şiirleri

Lambayı yakma, bırak,

sarı bir insan başı

düşmesin pencereden kara.

Kar yağıyor

karanlıklara.

Kar yağıyor

ve ben hatırlıyorum.

Kar…

Üflenen bir mum gibi söndü

koskocaman ışıklar..

Ve şehir

kör bir insan gibi kaldı

altında yağan karın.

Lambayı yakma, bırak!

Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların

dilsiz olduklarını anlıyorum.

Kar yağıyor

ve ben hatırlıyorum