Kış mevsiminde içinizi ısıtacak kitaplar listesi

🔹 Ülkemizin en önemli münevverlerinden kabul edilen Alev Alatlı, meselelere karşı olan kendisine has bakışını sadece düşünce ve inceleme alanlarında değil, roman sahasınbda da kullandı.

🔹 Kadere Karşı Koy A.Ş., Alev Alatlı'nın külliyatı içinde farklı bir noktada. Sürekli bir koşturmacanın içinde olan insanı durmaya ve kendine bakmaya davet ediyor.

ALEV ALATLI: "KURTULUŞ, OKUMAK. NEFES ALMADAN, GÜNDE 3 SAAT 5 SAAT OKUMAK"