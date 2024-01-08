Kış mevsiminde içinizi ısıtacak kitaplar listesi
Soğuk her zaman insanın içine yöneldiği, kendisini beslediği ve gönül yorgunluğunu hafiflettiği bir mevsimdir. Soğuktan dolayı evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz bu zaman dilimini daha verimli hale getirebilmek için ufak bir araştırma yaptık. Soğuk kış gecelerinde ufkunuzu açacak, sizi zemheriden sıcak iklimlere taşıyacak 10 kitabı bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 08.01.2024
17:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
17:54
🔹
Hatıra kitapları yaşanan hadiselerin sadece tarih kitaplarının sayfalarında bir rakam olarak kalmamasını sağlar. Yakın zamanda dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen Srebrenitsa katliamı anılarla hala taze.
🔹 Bu minvalde
Hasan Nuhanoviç'in hatıraları olan "Son Sığınak"; Sırpların vahşi saldırılarından kaçış ve Srebrenitsa'da yaşananların ilk ağızdan anlatımını barındırıyor.
Hasan Nuhanoviç kimdir?
1968 doğumlu yazar, eski bir BM tercümanı ve Bosna Savaşı gazisidir.
İNSANLIK TARİHİNE ÇALINAN KARA BİR LEKE
🔹 Ülkemizin en önemli münevverlerinden kabul edilen Alev Alatlı, meselelere karşı olan kendisine has bakışını sadece düşünce ve inceleme alanlarında değil, roman sahasınbda da kullandı.
🔹
Kadere Karşı Koy A.Ş., Alev Alatlı'nın külliyatı içinde farklı bir noktada. Sürekli bir koşturmacanın içinde olan insanı durmaya ve kendine bakmaya davet ediyor.
ALEV ALATLI: "KURTULUŞ, OKUMAK. NEFES ALMADAN, GÜNDE 3 SAAT 5 SAAT OKUMAK"
💠
"Günümüz Türkiye'sinde her başarılı kadının arkasında yetiştirilmesi gereken bir çocuk vardır. İstisnalar kaideyi bozmaz."
Alev Alatlı
ESERİ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
🔹
Osmanlı İmparatorluğu'nun nihayete ermesinin ardından yeni kurulan Cumhuriyet, reddimiras yaptı. Bu meyanda kültürel ve tarihi yeniden yapılanma ortaya çıktı.
🔹 Kitapta Cumhuriyet'in ilk senelerindeki iki önemli reddimirasın,
Yıldız Sarayı'nın bir bölümünün 1926'da kumarhane hâline getirilmesi ile 1927'de başta Topkapı Sarayı'ndakiler olmak üzere hazine eşyasının Fransa'da mezatla satışa çıkartılması girişiminin ayrıntıları yer alıyor.