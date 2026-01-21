Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri
Bizler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri ve sıfatları asırlar boyunca Müslümanlar tarafından evlatlarına verildi. Burada maksat çocukların en güzel örneğin peşinden gitmeleri, iyi ve güzel bireyler olmalarıydı. Muhammed, Ahmed ve Mahmud en bilinenler olsa da Allah Resulü (SAV), isimlerini hadis-i şeriflerde dile getirmişti. İşte, hadis-i şeriflerde geçtiği üzere Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri...
◾ Allah Resulü'nün (SAV) adını dedesi Abdülmuttalib vermişti. Muhammed (SAV) ismi Arap toplumunda bilinen, yaygın olan bir isim değildi. Bu sebeple Kureyş niçin bu ismin verildiğini sorguladı.
◾ Bunun üzerine Abdülmuttalib: "İstedim ki onu Yüce Allah göklerde, insanlar da yeryüzünde övsün!" ifadesi ile ismin verilişini açıklamış oldu. Bazı isimler Muhammed (SAV) isminin Abdülmuttalib'e Allah Teala tarafından ilham edildiğini dile getirmişlerdi.
◾ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'den (SAV) Ey Resûl, Ey Peygamber! diye bahsettiği gibi "en-nebiyyü"l-ümmiyyü", "rahmetün li"l-âlemîn" gibi vasıflarla anmıştı.
◾ Allah Resulü bazı hadis-i şerfilerde isim ve sıfatlarından bahsetmiş, bu hususlarda Ashab-ı Kiram'ı bilgilendirmişti. Bunlardan en bilinenleri Muhammed, Ahmed, el-Mâhî, el-Hâşir, el-Âkıb idi.
Sen, Ahmed ü Mahmûd u Muhammed"sin Efendim
Hak"dan bize Sultân-ı Müeyyedsin Efendim!
Şeyh Galib
◾ Beşîr, Nezîr, Dâî, Sirâc ve Münîr gibi sıfatlar da zamanla meşhur olmuştu. Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri asırlar boyunca ümmet tarafından kullanıldı.
Câbir b. Abdullah el-Ensârî"nin (RA) naklettiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Benim adımla (çocuklarınızı) adlandırın, ama künyemi kimseye vermeyin! Zira ben ancak Kâsım (paylaştıran) olarak gönderildim ve (dağıtılması gerekenleri) aranızda taksim etmekteyim."
(Buhârî, Edeb, 109; Müslim, Âdâb, 5)