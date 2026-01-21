Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri

1 /9













◾ Allah Resulü'nün (SAV) adını dedesi Abdülmuttalib vermişti. Muhammed (SAV) ismi Arap toplumunda bilinen, yaygın olan bir isim değildi. Bu sebeple Kureyş niçin bu ismin verildiğini sorguladı.

◾ Bunun üzerine Abdülmuttalib: "İstedim ki onu Yüce Allah göklerde, insanlar da yeryüzünde övsün!" ifadesi ile ismin verilişini açıklamış oldu. Bazı isimler Muhammed (SAV) isminin Abdülmuttalib'e Allah Teala tarafından ilham edildiğini dile getirmişlerdi.