Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri

Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri

Yayınlanma Tarihi: 21.01.2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:06

Bizler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri ve sıfatları asırlar boyunca Müslümanlar tarafından evlatlarına verildi. Burada maksat çocukların en güzel örneğin peşinden gitmeleri, iyi ve güzel bireyler olmalarıydı. Muhammed, Ahmed ve Mahmud en bilinenler olsa da Allah Resulü (SAV), isimlerini hadis-i şeriflerde dile getirmişti. İşte, hadis-i şeriflerde geçtiği üzere Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri...

1/9

Allah Resulü'nün (SAV) adını dedesi Abdülmuttalib vermişti. Muhammed (SAV) ismi Arap toplumunda bilinen, yaygın olan bir isim değildi. Bu sebeple Kureyş niçin bu ismin verildiğini sorguladı.

◾ Bunun üzerine Abdülmuttalib: "İstedim ki onu Yüce Allah göklerde, insanlar da yeryüzünde övsün!" ifadesi ile ismin verilişini açıklamış oldu. Bazı isimler Muhammed (SAV) isminin Abdülmuttalib'e Allah Teala tarafından ilham edildiğini dile getirmişlerdi.

2/9

◾ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'den (SAV) Ey Resûl, Ey Peygamber! diye bahsettiği gibi "en-nebiyyü"l-ümmiyyü", "rahmetün li"l-âlemîn" gibi vasıflarla anmıştı.

◾ Allah Resulü bazı hadis-i şerfilerde isim ve sıfatlarından bahsetmiş, bu hususlarda Ashab-ı Kiram'ı bilgilendirmişti. Bunlardan en bilinenleri Muhammed, Ahmed, el-Mâhî, el-Hâşir, el-Âkıb idi.

İSLAM'DAN ÖNCE PEYGAMBER EFENDİMİZİN YAŞAMI

3/9

Sen, Ahmed ü Mahmûd u Muhammed"sin Efendim
Hak"dan bize Sultân-ı Müeyyedsin Efendim!

Şeyh Galib

Beşîr, Nezîr, Dâî, Sirâc ve Münîr gibi sıfatlar da zamanla meşhur olmuştu. Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri asırlar boyunca ümmet tarafından kullanıldı.

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ÜMMETİNE ÖRNEK YAŞAMI

4/9

Câbir b. Abdullah el-Ensârî"nin (RA) naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Benim adımla (çocuklarınızı) adlandırın, ama künyemi kimseye vermeyin! Zira ben ancak Kâsım (paylaştıran) olarak gönderildim ve (dağıtılması gerekenleri) aranızda taksim etmekteyim."

(Buhârî, Edeb, 109; Müslim, Âdâb, 5)

5/9

Ebû Musa el-Eş"arî (RA) şöyle demiştir:

"Resûlullah (sav) bize kendini şu isimlerle isimlendirirdi:

"Ben Muhammed"im, Ahmed"im, (peygamberlerin ardından gelen) el-Mukaffî"yim, (insanların arkamda toplandığı) el-Hâşir"im, Tevbe Peygamberi"yim, Rahmet Peygamberi"yim.""

(Müslim, Fedâil, 126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hangi insan hayır getirir?

Hangi insan hayır getirir?

Aynı gurur, farklı kelimeler: Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Bayrakları

Aynı gurur, farklı kelimeler: Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Bayrakları

Mübarek Geceler Müslüman için neler ifade eder?

“Mübarek Geceler” Müslüman için neler ifade eder?

Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber’in SAV isimleri

Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi