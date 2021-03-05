İslam’dan önce Peygamber Efendimizin yaşamı
Peygamber Efendimiz, İslam'dan önce de temiz bir hayat yaşamış; Hz. İbrahim'in Hanif dinine mensup bir yaşam sürmüştür. Hayatı boyunca hiçbir zaman putlara tapmamış; Allah'a inanıp O'na yönelmiş, küfür ve şirk gibi dönemin yaygın inançlarına hiç bulaşmamıştır. Ticaretle uğraşan Resul-i Ekrem Efendimiz, Mekke'de dürüstlüğü ile tanınmış; bu nedenle kendisine emniyet ve itimat edilmiş, "el Emîn" unvanı ile anılmıştır.
Giriş Tarihi: 05.03.2021
17:21
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
18:04
PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?
Peygamber Efendimiz (sav), kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50 ya da 55 gün sonra Mekke'de dünyaya geldi.
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🔸 Efendimizin babası Abdullah, akranları arasında beğenilen bir gençti. 18 yaşlarında iken Âmine ile evlenmiş; ticaret amacıyla gittiği
Suriye'den dönerken Medine'ye uğramış ve orada rahatsızlanarak vefat etmiştir.
🔸 Peygamberimizin (sav)
İslam kaynakları, hem hamilelik hem de doğum sürecinde pek çok mucizenin gerçekleştiğini belirtirler. babası Abdullah öldüğünde, annesi Âmine, Efendimize hamiledir.
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Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler
🔹 Annesi Âmine onu fazla emzirememiş;
onunla kalmıştır. bu nedenle sütanne Halîme'ye verilmiş ve 4-5 yaşlarına kadar
🔹 6 yaşındayken annesi Âmine vefat etmiş ve
himayesine almıştır. hem yetim hem öksüz kalan Peygamber Efendimizi (sav) dedesi Abdülmuttalib
GENÇLİK YILLARINDA KOYUN GÜTTÜ
8 yaşına geldiğinde dedesi Abdülmuttalib'in de vefatı üzerine onu amcası Ebu Talib himaye etmiştir.
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🔸 Hem Ebu Talib hem de onun hanımı ve
ona büyük bir ihtimam göstermişlerdir. Ebu Talib, nübüvvetin ardından da en büyük destekçisi olarak yaşamının sonuna kadar bu ihtimamı sürdürmüştür. Peygamberimizin (sav) "ikinci annem" dediği Fatıma bint Esed,
🔸 Peygamber Efendimiz,
amcasına katılmıştır. Busrâ'da kervanın konakladığı sırada burada bulunan Bahîra adlı bir rahibin Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olacağına dair söyledikleri, tartışmalı bir konudur ve sağlam rivayetlere rastlanmamaktadır. 9 ya da 12 yaşlarında iken ticaret için Suriye'ye giden
🔸 Oldukça kalabalık bir aileye sahip olan amcası
gütmüştür. Ebu Talib'e yardımcı olabilmek amacıyla on yaşlarından itibaren onun ya da başkalarının koyunlarını
🔸 Risaletinin ardından kendisine sorulan bir soru üzerine
söylemiştir. "her peygamberin koyun güttüğünü"
🔍 Peygamberlerin gündelik hayatta yaptıkları meslekler
PEYGAMBERİMİZİN FİCAR SAVAŞI'NA KATILMASI
İslam'dan önce Araplar arasında çeşitli nedenlerle savaşlar meydana gelir; bunların bir kısmı kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda gerçekleşirdi.
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🔸 Haram aylar, hürmet gösterilen aylardır ve kameri esasa göre tespit edilen dört aydan oluşur. Bu aylar
Bu dört aydan oluşan haram aylarda yapılan savaşa Ficâr Savaşları denilir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarıdır.
🔍 Haram aylarda ne yapılmaz?
🔸 Peygamber Efendimizin (sav),
fakat fiilen savaşmadığı; o dönemde 14, 15 ya da 20 yaşlarında olduğu belirtilir. Ficâr savaşlarının dördüncüsüne amcalarıyla birlikte katıldığı,
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Prof. Dr. Casim Avcı'nın anlatımıyla "Resulullah'ın Ficar Savaşı'na katılması" podcastini dinlemek için tıklayın.
PEYGAMBERİMİZİN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİĞİ İTTİFAK
Ficâr Savaşı'nın ardından Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) nübüvvetinin ardından dahi övgüyle söz ettiği bir ittifak anlaşması gerçekleşmiştir.
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🔸 Hilfü'l Fudûl, bazı Kureyş kabilelerinin
yaptıkları bir antlaşmadır. Peygamber Efendimiz (sav), bu antlaşmanın ikincisine bizzat katılmıştır. Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla
🔸 İlk anlaşma, şehrin ilk sakinleri olan Cürhümlüler'den Fazl adlı üç kişinin (Fazl bin Fedâle, Fazl bin Vedâa ve Fudayl bin Hâris) kendi aralarında,
kabileleriyle birlikte ona yardım edeceklerine dair ahidleşmeleridir. yerli veya yabancı kimsesiz birine zulüm yapıldığında zalimden hakkını geri alıncaya kadar
🔍 Mekke'de haksızlığın karşısında duran antlaşma: Hilfü'l Fudul
📌 HAKSIZLIK VE ZULME KARŞI HİLFÜ'L FUDÛL
🔹 Mekke'de kabileler arasında zaman zaman çekişme ve çatışmalar olmakta,
yapılmaktadır. ayrıca dışarıdan hac ve ticaret için şehre gelen zayıf ve güçsüz kimselere haksızlık ve zulüm
🔹 Haram aylardan zilkadede vuku bulan
rivayet edilir. böyle bir olayın Hilfü'l-fudûl'e yol açtığı
🔹 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav),
İslam'ın onu daha da pekiştirdiğine inandığını ve nübüvvetinin ardından da bu ittifaktan övgüyle söz etmiş; söylemiştir. bu yemini, kızıl tüylü bir deve sürüsüyle de olsa asla değişmeyeceğini
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belirtmiştir. Tekrar çağrıldığı takdirde de tereddüt göstermeden derhal icabet edeceğini
🔊 Prof. Dr. Casim Avcı'nın anlatımıyla "Hilfü'l Fudûl cemiyetine katılması" podcastini dinlemek için tıklayın.
PEYGAMBERİMİZİN TİCARET HAYATI
Mekke'de Peygamberimiz (sav) ve ailesinin de içinde bulunduğu Kureyş kabilesi mensuplarının ticaretle uğraştıkları bilinir.
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🔸 Amcası Ebû Tâlib'e yardım etmek amacıyla ticaret hayatına başlayan Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), amcasının yaşlandığı yıllarda
ticarete kendisi devam etmiştir.
🔸 Mekkeli bir zatla ticarî ortaklık kuran Peygamberimiz (sav),
bulunmuştur. bu dönemde çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahatlerde
🔸 Hubâşe panayırına, bir veya iki defa Yemen'e, ayrıca
bilinmektedir. Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına, hatta Habeşistan'a gittiği
🔸 Bu sayede
onların dil ve lehçelerini, dinî, siyasî ve içtimaî durumlarını öğrenme imkânını elde etmiştir. hem ticareti öğrenmiş hem de Arabistan'ın çeşitli yerlerinde yaşayan insanları yakından tanımış;
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