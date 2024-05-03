İmam Gazali'nin Kitabu't Tevbe kitabından alıntılar
İmam Gazali'nin Kitabu't Tevbe kitabından alıntılar
En kapsayıcı anlamıyla tevbe etmek; bir günahtan vazgeçmek ve bir daha işlememek üzere Allah Teala'nın merhametinin kuşatıcılığına sığınmaktır. Rabbimiz tevbe edenleri seven ve çokça affedendir. İslam tarihinin en önemli müelliflerinden İmam Gazali, kulun kendisini affettirmesi olan teve kavramına kayıtsız kalmamış ve "Kitabu't Tevbe" adında bir kitap yazmıştır. Sizler için İmam Gazali'nin eseri "Kitabu't Tevbe"den önemli alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 03.05.2024
11:35
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
12:00