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  • Mekke’de haksızlığın karşısında duran antlaşma: Hilfü’l Fudul

Mekke’de haksızlığın karşısında duran antlaşma: Hilfü’l Fudul

Hilfü'l Fudûl, bazı Kureyş kabilelerinin Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları bir antlaşmadır. Bu antlaşmaların ikincisine Peygamber Efendimiz de bizzat katılmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz, nübüvvetinin ardından da bu ittifaktan övgüyle söz etmiş; İslam'ın onu daha da pekiştirdiğine inandığını ve bu yemini, kızıl tüylü bir deve sürüsüyle de olsa asla değişmeyeceğini söylemiştir. Tekrar çağrıldığı takdirde de tereddüt göstermeden derhal icabet edeceğini belirtmiştir.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:33
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MEKKE’DE YAPILAN İKİ ANTLAŞMA
MEKKE’DE YAPILAN İKİ ANTLAŞMA

Bunların ilki, şehrin ilk sakinleri olan Cürhümlüler'den Fazl adlı üç kişinin (Fazl bin Fedâle, Fazl bin Vedâa ve Fudayl bin Hâris) kendi aralarında, yerli veya yabancı kimsesiz birine zulüm yapıldığında zalimden hakkını geri alıncaya kadar kabileleriyle birlikte ona yardım edeceklerine dair ahidleşmeleridir.

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HAKSIZLIĞA KARŞI YAPILAN AHİD: FAZLLAR’IN YEMİNİ
HAKSIZLIĞA KARŞI YAPILAN AHİD: FAZLLAR’IN YEMİNİ

Başka bir rivayete göre antlaşmaya, Hilfü'l-mutayyebîn ve Hilfü'l-ahlâf'tan daha üstün olduğu, Kureyşlilerin onu, "Bu bir fazilet (fudûl) yeminidir" diye niteledikleri veya haksız yere alınan fazla şeyler (fudûl) sahibine iade edildiği için bu isim verilmiştir.

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ŞEHRE GELEN ZAYIF VE GÜÇSÜZ KİMSELERE HAKSIZLIK YAPILIYORDU
ŞEHRE GELEN ZAYIF VE GÜÇSÜZ KİMSELERE HAKSIZLIK YAPILIYORDU

Mekke'de kabileler arasında zaman zaman çekişme ve çatışmalar oluyor, ayrıca dışarıdan hac ve ticaret için şehre gelen zayıf ve güçsüz kimselere haksızlık ve zulüm yapılıyordu.

Haram aylardan zilkadede vuku bulan böyle bir olayın Hilfü'l-fudûl'e yol açtığı rivayet edilir.

Cennete kapı açan yemin: Rıdvan biatı

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YEMEN’DEN MEKKE’YE GELEN SATICI
YEMEN’DEN MEKKE’YE GELEN SATICI

Fakat alıcı malların parasını yapılan pazarlık üzerinden ödemek istemedi. Alıcının adı rivayetlerin çoğunda Âs bin Vâil es-Sehmî, İbn Habîb'in el-Münemmak'ında ise Huzeyfe bin Kays es-Sehmî olarak verilmiştir.

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PAZARLIKTA ANLAŞTIĞI PARAYI ALAMADI
PAZARLIKTA ANLAŞTIĞI PARAYI ALAMADI

Ancak onlar, Benî Sehm'in kendi mensuplarını korumak için Hilfü'l-ahlâf'tan ayrılabileceğini ve böylece Hilfü'l-mutayyebîn'e karşı zayıflayacaklarını düşünerek kendisine yardım etmediler. Bunun üzerine Yemenli tâcir, ertesi gün Ebûkubeys tepesine çıkıp yüksek sesle mağduriyetini dile getiren bir şiir okudu.

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