Cennete kapı açan yemin: Rıdvan biatı

📌 Mekke'nin fethinden iki yıl önce, 628 yılının Mart ayında Hz. Peygamber, gördüğü bir rüya üzerine, ashabını umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine bin dört yüz sahabe ile hicretin altıncı altıncı yılında Zilkâde ayının birinci pazartesi günü Mekke'ye hareket ettiler.

📌 Umreye amaçlı yola çıkan bu kafilenin yanında sadece yolcu silahı ve yetmiş kadar kurbanlık deve vardı. Hz. Ömer: "Yâ Resûlallâh! Ebû Süfyân ve adamlarının bize saldırmalarından endişe etmiyor musunuz? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silâhlarımızı alsak olmaz mı?" diye sordu.

Allah Resulü (sav): "Bilmiyorum! Ben umreye niyetlenmiş iken silah taşımak istemem!" buyurdu. (Vâkıdî, II, 573)

Mekke'nin fethi ne zaman?