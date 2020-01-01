Mekke’nin fethi ne zaman? Mekke'nin fethi kısaca…

Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı biçimde, bir gece baskını düzenleyerek Müslümanların himayesindeki Huzâa kabilesine saldırdı. Kabilenin reisi Kâ'b bin Amr ile bazı Huzâalıları öldürdü.

Bunun üzerine Huzâa kabilesi Medine'ye bir heyet gönderdi. Resûl-i Ekrem, Kureyşlilere bir mektup yollayarak Benî Bekir'le ittifaktan vazgeçmelerini veya öldürülen Huzâalıların diyetini ödemelerini istedi.