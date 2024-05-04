İslam biliminin Batı dünyasına etkileri

🔷 Bu sırada Batı dünyasında bilimsel faaliyetler sadece İncil çalışmalarından ibaretti. Bundan dolayı ciddi bir Hristiyan teolojisi mevcuttu. Bunun dışında bir bilimsel faaliyet mevcut değildi.

🔷 Batılılar bilimsel eksiklerini kiliseye rağmen tamamlamak için 8. yüzyıldan itibaren yüzlerini Doğu'ya, İslam güneşinin aydınlattığı topraklara çevirdiler.

OSMANLI'DA BİLİMİN TEMELLERİNİ ATAN ALİM