Hz. Osman neden şehit edildi? Hz. Osman döneminde çıkan fitne olayları…

Peygamber Efendimiz tarafından cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan Hz. Osman, dört büyük halife içinden en uzun süre halifelik yapan kişidir. Hz. Osman'ın halifelik dönemi iki safhaya ayrılır.

Onun halifeliğinde, fetihler neticesinde gerçekleşen zenginleşmeyle birlikte toplumda lüks ve refah artmıştır. Başarılı geçen sükûnet devri (644-649) ve halifenin öldürülmesiyle sonuçlanan İslam tarihinin ilk büyük fitnesinin yaşandığı karışıklık dönemi (650-656) olarak iki döneme ayrılır.