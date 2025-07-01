Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ümmetine örnek yaşamı

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◾ Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (SAV) tüm insanlığın her bakımdan en önemli ve en büyük örneğidir. Bilhassa onun aile içi davranışları, asırlardır biz Müslümanlar için bir ölçü olarak karşımızda durmakta.

◾ Onun güzel ahlakını, her olayda metanetli duruşunu ve bizlere verdiği mesajları anlatmaya kelam yetmez ama elimizden geldiğince sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) emsal hareketlerini aktaracağız.