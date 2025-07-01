Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ümmetine örnek yaşamı
Sevgili Peygamberimiz (SAV) alemlere rahmet olarak gönderilmiş, İslam'ın göz bebeğidir. İslam'ın meşalesi sevgili Peygamberimize; "yalancı, kâhin, şair, mecnun" gibi çirkin" benzetmeler yapılmış, hakaretlere uğramıştı. Kâbe'de namaz kılarken, üzerine deve işkembesi atıldı. Geçtiği yollara dikenler döküldü.Yıllarca boykota mâruz kaldı. Tâif'te taş yürekli müşrikler tarafından taşlandı. Sayısız tehditlere ve suikastlere uğradı. Yaşamı zorluklarla geçen Peygamberimiz (SAV), Müslümanlara daima örnek oldu...
◾ Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (SAV) tüm insanlığın her bakımdan en önemli ve en büyük örneğidir. Bilhassa onun aile içi davranışları, asırlardır biz Müslümanlar için bir ölçü olarak karşımızda durmakta.
◾ Onun güzel ahlakını, her olayda metanetli duruşunu ve bizlere verdiği mesajları anlatmaya kelam yetmez ama elimizden geldiğince sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) emsal hareketlerini aktaracağız.
Peygamberimiz'den (SAV) gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif
◾ Alemlerin Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) Kabe'de namaz kıldığı esnada müşrikler toplanmıştı. İçlerinde bulunan Ebu Cehil, "Hanginiz gidip filancalarda bugün boğazlanan devenin işkembesini ve döl eşini olduğu gibi kanlı kanlı getirip, secdede iken onun üzerine koyar?" diye sordu.
◾ Topluluğun arasından biri çıktı ve "Ben yaparım" diye atıldı, bu gözü dönmüş müşriklerden biri olan Ukbe bin Ebî Muayt'tı. Peygamber Efendimizin (SAV) namaz kıldığı esnada bu iğrenç hadiseyi gerçekleştirdiler.
◾ Bu hadiseyi duyan Hz. Fatıma (RA), koşarak gelir ve hemen Efendimizin üzerinden pislikleri temizler. Namazını bitiren alemlere rahmet Peygamberimiz (SAV): "Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum" diye dua eder.
◾ Burada Peygamberimiz sabırlı ve örnek bir duruş sergilemiştir. Ağzından kötü tek bir söz çıkmamış, Allah Teala'ya (CC) durumu en tesirli yol ile yani dua aracılığıyla bildirmiştir.
Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet
◾ Sevgili Peygamberimiz karşılaştığı pek çok zorlu olayda sabrını ve sınırlarını daima korumuştur. Bu özelliğine de Taif'te maruz kaldığı muameleyi örnek gösterebiliriz.
◾ Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) , İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman, orada bulunan kişiler, Allah'ın (CC) dinine girmeyi reddettiği gibi köle ve çocuklarına Efendimize taşlı saldırı da bulunurlar.
◾ Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), Taiflilerin saldırısının ardından, ellerini kaldırıp şöyle dua etmişti:
"Ya Rabbi! Gerçekte benim üzerime çöken bu musibet ve eziyet, şayet senin bana karşı bir gazap ve öfkenden ileri gelmiyorsa, ben buna aldırış etmem ve gönülden tahammül ederim. "Allah Teâlâ, bu olaydan sonra; "Ey Muhammed! Sen de, azim ve sebat sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret."
(Ahkaf suresi, 35. ayet)