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İmam Nevevi'nin şaheseri: Riyazü's Salihin

Yayınlanma Tarihi: 30.06.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:59

İslam dünyasının en çok okunan kitaplarından olan büyük hadis alimi İmam Nevevi'nin meşhur eseri Riyazü's Salihin, zor zamanda yazılmış büyük bir metindi. İslam coğrafyasının kuşatıldığı, Müslümanların zor durumda olduğu 13. yüzyıla güneş gibi doğan Riyazü's Salihin, her fikirden, her mezhepten Müslümanın okuduğu birleştirici eserdir. Bilinmeyenleri ile İmam Nevevi'nin şaheseri: Riyazü's Salihin'i araştırdık.

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Peygamber varisleri: Alimler
Peygamber varisleri: Alimler

Allah Resulü'nün (SAV) "...Âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur." buyurduğu alimler asırlar boyunca İslam'ın yerleşmesi, Müslümanların İslam'a uygun bir hayat sürmesi çin çabaladı.

▪ Bu maksatla yazılan eserler, İslam kültür ve medeniyetinin ana omurgasını teşkil etti. Tefsir, hadis, kelam, fıkıh, İslam tarihi eserleri Müslümanlar tarafından çokça okundu.

İSLAM MEDENİYETİNİN KURUCU METİNLERİ

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İmam Nevevi
İmam Nevevi

13. yüzyılın en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen meşhur alim İmam Nevevi, hiç evlenmemiş ve hayatını tamamen İslami ilimlere adamıştı.

İmam Zehebi'nin "hadis âlimlerinin efendisi" olarak andığı İmam Nevevi, hadis hafızı olduğu gibi hadis ilminde büyük bir otorite idi. Öyle ki kendisine sorulan hadislerin senetlerini dahi saymaktaydı.

HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ

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İmam Nevevi ve Riyazü's Salihin
İmam Nevevi ve Riyazü’s Salihin

İmam Nevevi'yi bu denli büyük yapan ise tam adı "Riyâżü's-sâlihîn min hadîsi seyyidi'l-mürselîn" olan ve halk arasında Riyazüs Salihin olarak bilinen ayet ve hadislerden oluşan kitabıydı.

▪ İmam Nevevi'nin kırk üç yıllık kısa ama bereketli ömrünün hülasası sayılan Riyazü's Salihin, asırlar boyunca Müslümanlar tarafından en çok okunan eserlerden biri oldu.

MÜSLÜMANLAR İÇİN HADİS İLMİNİN ÖNEMİ

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İmam Nevevi ve Riyazü's Salihin
İmam Nevevi ve Riyazü’s Salihin

▪ Her mezhepten, her görüşten, her fikirden Müslüman'ın asırlardır okuduğu Riyazü's Salihin bu yönü ile İmam Nevevi'nin eseri derlerken gözettiği hassasiyeti de kanıtlar nitelikte.

▪ Müslümanların hayatlarına yansıtmak için en çok okudukları kitaplardan biri olan Riyazü's Salihin'in onlarca şerhi yazılmış, İslam dünyasında en çok karşılık gören eserlerden biri olmuştu.

HAYATIMIZA YÖN VEREN 100 HADİS-İ ŞERİF

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Riyazü's Salihin özellikleri
Riyazü’s Salihin özellikleri

1272 yılında tamamlanan Riyazü's Salihin teknik olarak on sekiz bölüm, dört yüze yakın başlık ve sayıları bin dokuz yüze yaklaşan hadis-i şeriften müteşekkil.

▪ Harika bir düzenle sıralanan başlıklar ve fikirsel olarak kurulmuş bağıntıdan meydana gelen Riyazü's Salihin, asırlar boyunca Müslümanların en çok müracaat ettikleri eserlerden birisi oldu.

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