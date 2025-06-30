İmam Nevevi’nin şaheseri: Riyazü’s Salihin

1 /10 Peygamber varisleri: Alimler













▪ Allah Resulü'nün (SAV) "...Âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur." buyurduğu alimler asırlar boyunca İslam'ın yerleşmesi, Müslümanların İslam'a uygun bir hayat sürmesi çin çabaladı.

▪ Bu maksatla yazılan eserler, İslam kültür ve medeniyetinin ana omurgasını teşkil etti. Tefsir, hadis, kelam, fıkıh, İslam tarihi eserleri Müslümanlar tarafından çokça okundu.

İSLAM MEDENİYETİNİN KURUCU METİNLERİ