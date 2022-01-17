Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet

"Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. "(Nesâî, Cihâd, 24)

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🔸Samimiyet ve ihlas, yüce dinimiz İslam'ın özünü oluşturur.

🔸 Gönülden iman etmek, buna bağlı olarak da hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden sadece Allah'ın rızasını amaçlamaktır. İbadetlerimizin, sözlerimizin ve davranışlarımızın Cenab-ı Hak katında kabul görmesi bu haslete bağlıdır.

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Sahabilerden Ebû Umâme'den gelen bir rivayete göre, kudsi bir hadiste Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah buyuruyor ki: Kulumun kendisiyle bana ibadet ettiği en sevimli şey, bana karşı ihlâslı ve samimi olmasıdır." (İbn Hanbel, V/254)

Kur'an'da geçen kıssalar