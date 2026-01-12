Öteki versiyonlar

İran'da Humeyni Devrimi'nin altyapısını dindar bayan kitleler teşkil etmişti. Çarşaflarıyla devrimin sembolü haline gelmişlerdi. Bunlardan birisi de eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi'nin eşi Zehra Rahneverd idi. Zamanla bu ilk kuşak da yanlış uygulamalar karşısında devrime yabancılaştı. Devrimin öncüsü nice böyle kadın vardı. Şimdi ise bunun tersi bir süreç işliyor. Yeni bir dalga ve kuşak var. Bunlar da karşı devrimci. Karşı devrimci dalganın başını da yine kadınlar çekiyor. Her dönemde değişimin mimarı kadınlar. Bunlardan birisi ikon oldu. Elindeki sigarayı Hameney'in posterinde tüttürüyordu. Bu resim yeni devrimin veya karşı devrimin ikonu ve yakıtı oldu. Bu fotoğraf anonim oldu ve kadınlar Hamaney'in posterlerinde sigaralarını yakıyorlar. Bu bir itibarsızlaştırma eylemidir. Esasında kadınların öncü olması ne Humeyni devrimi ne de karşıtı devrim süreciyle sınırlıdır. Daha önce Babiler ile anılan Jan Dark misali öncü ve efsanevi bir kadın vardı: Kurretü'l Ayn! Babilerin dai ve fedailerinden birisiydi. Küçüklüğünde Zerrin Tac olarak anılıyordu. Osmanlıların son dönemlerinde yine özgürlük akımının başında bir sembol kadın bulunmaktadır. Mustafa Fazıl Paşa'nın kızı Prenses Nazlı Fazlı. Edebi bir salonu vardır ve müdavimleri arasında Muhammed Abduh ile Kasım Emin de bulunmaktadır. Kasım Emin'in Kadının Emansipasyonu (Tahrir el Mer'e) adlı çalışmasının onun fikri ve telkini olduğu söylenir.

Konuyu fazla dağıtmadan sadede gelelim: İran'da ikon olan veya viral olan görüntülerin bir benzeri Sudan'da Ömer Beşir rejiminin yıkılması sırasında ortaya çıktı. Bu görüntünün Sudan versiyonu Alaa Salah ile anılmaktadır. Sudanlı öğrenci ve hükûmet karşıtı protestocu olarak dönüm noktasında tarihi bir rol oynamıştır. Lana Haroun'un Sudan olayları sırasında çektiği ve Nisan 2019'da viral hale gelen bir fotoğrafı ve videosuyla dünya çapında medyanın ilgisini çekti. İranlı kızın ismini bilmesek de Sudan fotoğrafının İran versiyonudur.

Bizdeki Erdoğan Aydın'ın İranlı versiyonu olan İranlı bir kız da şöyle diyor. "İslam ne İran'ın ne de eski Pers'in dinidir; İslam bize işkence, katliam ve tecavüz yoluyla, İranlıları köleleştirerek ve onları İslam'a dönüştürerek dayatılmıştır. İranlılar veya Persler aslında Zerdüşt idiler ( https://x.com/ AzatAlsalim/status/2009954803900907692 )." Kimi PKK'lı Kürtler gibi milli bir din arıyorlar ama İslam Araplara münhasır bir din değildir. Aksine alemşümul bir dindir. Ebediyen Zerdüşt kalmaları mı gerekiyordu? Bu bizdeki Erdoğan Aydın gibilerin rivayetine benziyor. Öteki (Pers) versiyonudur. Erdoğan Aydın da bir dizi kitabında ve makalesinde Türklerin zorla Müslümanlaştırıldıklarını savunuyor. Kitaplardan birisinin başlığı aynen şöyle: Nasıl Müslüman olduk? Türklerin Müslümanlaştırılmasının resmi olmayan tarihi. İran'da İslami adına yapılan uygulamalar yanlış bir versiyonu temsil etse de muhaliflere göre dert değil. Onlar İslam ile ertelenmiş hesaplaşmalarını görmek ve hayata geçirmek istiyorlar! İslam'ı kurban değil cellat suretinde tasvir ediyorlar. Halbuki Ömer Öztürkmen'in yazdığı gibi İslam bir gözyaşı medeniyetidir. İslam düşmanları, rejime yönelik tepkileri istismar ederek doğrudan İslam'a sataşıyorlar. Bunda mollaların veya Şii din adamların payı ve sorumluluğu büyüktür. Dini ile halkın arasına girdiler. Şimdi halk onları atınca dini de bırakmış oluyor. Şöyle yazıyorlar: İslam neye temas ediyorsa kurutuyor (Everytning Islam touches dies)! Ziya Paşa'nın deyimiyle, İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki, Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı! Bu ifadeler bize Papa 16. Benediktus'un sözlerini de hatırlatıyor. O da 2006 yılında İslam kılıçtan başka ne getirdi diye sormuştu.

Bir an bu rivayetlerin doğru olduğunu varsayalım; burada Araplar kurban mı yoksa cellat mı? Pekala kalkıp Muhammed Bin Zayed de Arap Yarımadası'na iki din sığmaz sözünü esas alıp Arapların da zorla Müslümanlaştırıldıklarını savunabilir! Öyle ise herkes kendi cahiliyetine geri dönsün! Muhammed Bin Zayed İslam'ı karalamak için Batılıları finanse ediyor. Hazreti Peygamber bir buyruğunda ahir zamanda ridde dalgası yaşanacağını ve bazı Arapların ökçeleri üzerine dinden döneceklerini haber vermiştir. Bunlar onlar mı acaba?

Mustafa Özcan

