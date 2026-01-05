Çekiç ile örs arasında

Özellikle İslami kesimler Hindistan'da yapılan; bir ateist ile bir alim arasında geçen 'Allah var mıdır?' adlı münazarayı dikkatle ve ilgiyle izlediler. Çeşitli mahfillerde hala da bu münazaranın akisleri devam ediyor. Haddadiye olarak anılan Selefi akımlardan birisine mensup olan Muhammed Şemseddin bu tartışmanın tam odağında ve göbeğinde yer alıyor. İman eksenini destekleyeceği yerde dolaylı olarak ateistin yanında duruyor. Gerekçesi de basit. Bu tartışmada İslam ve iman kampını temsil eden Şemail en Nedevi'nin akaidinin çürük olduğunu iddia ediyor. Gerekçesi de onun Cehmi olması yani Allah'ın sıfatlarını inkar etmesidir. Bu Cehmiye suçlaması ucu açık bir suçlama, Cehmiye tanımı da heyulaya benziyor. Sıfatlar ile zatı ayırmayan daha doğrusu sıfatları zatında mündemiç gören Mutezile gibi akımları da muattıla ve Cehmiye olarak adlandırmışlardır. Bu selefi akımlar Eş'ari gibi kelamcıları da Mutezile mezhebine veya Cehmiye adını verdikleri akıma ilhak etmişlerdir. Halbuki burada sıfatların inkarı yok lakin Allah'ı ve zatını zaman ve mekandan tenzih etmek vardır. Onlar Allah'ın zatını zaman ve mekan üstü göremiyorlar. Öyle görenleri de sıfatları inkarla suçluyorlar. Oysa ki Allah kadim, zaman ve mekan hadistir ve yaratılmıştır. Yaratan ile yaratılan eşitlenemez. Eş'ari ve Maturidiler ise Allah'ı zaman ve mekandan tenzih etmeyenleri mücessime ve müşebbihe olarak nitelendirmişlerdir.

Yeni Delhi'de icra edilen İman ile küfür veya ateizm kampları arasındaki bu tartışmayı İslam içi tartışmaya çevirmek ancak kısır ve kıt kafaların harcı olabilir. Camiye ile Medhaliye siyasi konularda rejimlere eklemlenerek sığ düşünceye kapılırken Haddadiye adlı grup da Nevevi, Askalani gibi büyük alimleri tekfire yeltenmiştir. Bunlar iç çekişmeyi ve tali kavgaları körüklüyorlar. İki cephede birden savaştırarak Şemail en Nedevi gibilerinin yükünü artırıyorlar. Cavid Ahter ile tartışmasından sonra gözler bu tartışmanın açık ara galibi olan Şemail en Nedevi'ye çevrildi. Hint basını bu zaferi hezimete çevirmek istedi. Cavid Ahter yandaşları en Nedevi'nin zaferini sessiz sedasız geçiştirmek, hakkını teslim etmek istemiyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymaz deyimi ekseninde hareket ediyorlar. Bunun için münazara Hint basınında yoğun olarak tartışıldı ve adeta Nedevi'den bu zaferin hesabı soruldu. Zaferi mahkum edildi. Basında münazaranın akisleri nedeniyle veya zaferin bedeli olarak yargılanma ve hapishane seçeneğiyle karşı karşıya olduğunu düşünen Şemail en Nedevi sırra kadem basmak istemiştir. Ülkenin başında ne yapacağı belli olmayan Trump tipinde Modi gibi birisi var. Trump Evanjilik, Modi ise Hindutva ideolojisinin tutsağı! Bu durum muvacehesinde Şemail en Nedevi, Zakir Naik'ın yolunu tutmak istemiştir.

Bangladeş gibi civar Müslüman ülkelerden Teslime Nesrin gibi azgın ateistler Hindistan'a sığınırken Hindistanlı davetçiler de Malezya gibi Müslüman ülkelere sığınmaktadırlar.

Bu denklem karşısında Muhammed Şemseddin gibilerinin en azından konuyu bu yönüyle kaşımamaları gerekirdi. Lakin bunlar fitne çıkarmadan, Müslümanlara sataşmadan rahat edemezler, duramazlar!

Hallac-ı Mansur, 'düşmanlarımın attığı taşlardan ziyade dostum Şibli'nin attığı gül zoruma gitti' demiştir. Bu mealde Şemail en Nedevi de şunları söylemiştir: "Bazı Müslümanlara gönlüm kırıldı. Arap ülkelerinde bazı Müslümanlar bilmeden beni tekfir ediyorlar. Benim Allah'ın yüceliğini inkar ettiğimi ve Cehmiye anlayışını temsil ettiğimi söylüyorlar. Halbuki ben Allah'ı tazim ediyor onun aşkın ve yüceliğine kabul ediyorum. Bunlar bana sormadan gıyabımda hüküm varıyorlar. Bunlar bana atfedilen batıl suçlamalardır. Bu büyük bir bühtandır. İnancını anlamadan dinlemeden bir insan tekfir edilebilir mi?"

Selefilik günümüzde Müslümanların en büyük imtihanlarından birisidir. Zira geniş bir yelpaze arz ediyorlar. Aralarında ılımlı olanlar da var. Hepsini aynı kefeye koymak doğru olmaz. Leysu ale'l seva!

Lakin Haddadiye gibi akımlar sonuçta harici kafasını temsil ediyorlar. Bunların mesleği, ehl-i küfür dururken Müslümanlarla didişmek ve uğraşmaktır. Muhammed Şemseddin sakalıyla birlikte bir Müslümandan ziyade Zerdüşt kılıklı birisine benziyor. Allah ıslah etsin.

Mustafa Özcan

