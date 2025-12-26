Kötü komşu insanı ev sahibi yapar

Her şey bir sebebe bağlıdır. Çivi çiviyi söker. Her zaman kendinden kaynaklı girişimler sonuç vermeyebilir hatta ters de tepebilir. Bazen sataşmalar ve musallat olmalar insanın önünü, ufkunu ve hareket alanını açar. Netanyahu da kendisine çeki düzen vereceği yerde Türkiye'ye nizamat ya da ayar veriyor. 'İmparatorluk hayali kurma o bize özgüdür' ve Zerdüşt'ün diliyle 'böyle buyurdu Tevrat' diyor. Tevrat'ın dili yok ki tekzip etsin! İşine geleni Tevrat'a yüklemekte ve söyletmekte bir beis görmüyor. Tevrat'a yerli yersiz atıfta bulunmakta ve hatta bazen da yerine konuşmaktadır. Sözcüsü olmaktadır. Kendisi için 'canlı Tevrat' denebilir. Nitekim İsrail'de bazıları sahneden çekilince Netanyahu'nun yerini Mesih'in alacağını öngörmektedir. (https://www.aljazeera.net/politics/2024/10/5/)

Bununla birlikte bir türlü korkuları yatışmıyor, dinmiyor. Türkiye'yi karşısında bir heyula olarak görüyor. Türkiye'ye sataşması sonunun yaklaşmakta olduğunu hissettiğini göstermektedir. Ona müzahir olan yani destek veren hahamlar da var. Bunlardan birisi de Haham Ron Haya! Türklerin Yecüc Mecüc kavminden olduğunu söylüyor. İslam'ın ilk yıllarında çekik gözlü olduklarından Türkleri bu sınıfa sokan müellifler ya da müfessirler olmuştur. Lakin tarihi süreç onları tekzip etmiş ve öngörülerini iskat etmiştir. Zira Yecüc-Mecüc kavmini Türkler üzerine yansıtmak hatalı çıkmıştır. Türk boylarının çok azı müstesna tamamı Müslüman olmuştur. Bu durumda kimileri Yecüc ve Mecüc kavramlarını güncellemişler Çin ile Ruslara yansıtmışlar ve atfetmişlerdir. Bu da faraziyedir ve kesin olmaktan uzaktır. Hakikati, Mesih'in nüzülüyle birlikte ortaya çıkar. Yine de Yecüc ile Mecüc kavimlerinin bu bölgede oldukları söylenebilir. Haham Ron Haya şunları söylemektedir: "Erdoğan korkunç derecede Yahudi aleyhtarıdır ve tüm Türk askerleri, hedeflerinin Kudüs'ü geçmek olduğunu bilir ve bunu terennüm eder. Bir gün, Gog ve Magog ve dünyanın tüm güçleri oradan gelecek. Türk ordusunun nüfusu 800 bin, ordumuz ise 100 bin olacaktır. Ve bize karşı çok iyi eğitilmiş ve çok iyi silahlanmış olacaklar…" Haham böyle saçma sapan hesaplar yapacağına Atari oynasa daha iyi olurdu! Bu takdirde fitne çıkarmak yerine hayırlı bir şekilde vakit geçirmiş veya öldürmüş olurdu! Bu adamların uykusu uyanıklıktan hayırlıdır.

Halbuki Reagan Yecüc ile Mecüc kavimlerinin temsilcisinin Kaddafi olduğunu söylemişti. Evangelist Başkan Bush da 2003 yılındaki Irak savaşı öncesinde Chirac'a, 'Yecüc ile Mecüc harekete geçti. Kutsal kitap'ın tüm öngörüleri yaşanıyor. Bana yardım et' dediği ortaya çıktı. Demek ki Yecüc ile Mecüc'ün tanımında bir ittifak yok. Yecüc ve Mecüc yerine göre Kaddafi yerine göre Saddam Hüseyin yerine göre Türkler oluyor!

Herkes işine geldiği gibi söylüyor. Haham efendi de bu kavramı Türklere yansıtıyor, uyarlıyor. Unuttuğu bir şey var. O da İslam literatürüne göre, Deccal'ın arkasındaki temel güçlerden birisi Yahudiler olacaktır. Deccal'ın Yahudi asıllı olma ihtimali yüksek olduğu gibi ona destek olacak iki kitleden birisi de kesin olarak Yahudiler arasından çıkacaktır.

Deccal Yahudilerden destek görecektir. Bu bütün Yahudilerin Deccal destekçisi olacağı anlamına gelmez. Lakin içlerinden mühim bir taife ve bölük Deccal'ı destekleyecektir. Dolayısıyla ondan, Deccal'ın düzenbaz ve hilebaz vasfından sıyrılmasını ve arınmasını tavsiye ederiz. Araya mesafe koymasını tavsiye ederiz.

Jeffrey Epstein gibiler varken Deccal'ı başka yerlerde aramaya gerek var mı? Haham Ron Haya biraz Deccal meselesiyle meşgul olsun. Netanyahu da bilerek veya bilmeyerek pas vermesin. Başta dediğimizi sonda da tekrar edelim: Kötü komşu insanı ev sahibi yapar!

Mustafa Özcan

