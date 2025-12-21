İslam diyarlarında çözülme ve ayrılık salgını

Son günlerde Cezayir eksenli olarak Tizi Vuzu'da ya da Kabail bölgesinde kimi Berberiler ayrılık teraneleri terennüm ediyorlar. Özellikle Paris'te kümelenen kimi ayrılıkçı unsurlar Kabail bölgesinin bağımsızlığı için bayrak açıyor. Paris bir taraftan Suriye gibi ülkelerde Kürtleri ayartmaya çalışırken ve kışkırtırken diğer taraftan da Cezayir'de Berberilerin yaşadığı bölgenin bağımsızlık eğilimini körüklüyor. Böylece ayrılıkçı akımlara stratejik yatırım yapıyor! Onlar üzerinden stratejik çıkar sağlama hesapları yapıyor. Ferhat Miheni adlı ayrılıkçı lider Paris'ten Kabail bölgesinin bağımsızlığı için bayrak açmış bulunuyor.

Orada MAK adıyla bir ayrılıkçı örgüt faaliyet yürütüyor!

Maalesef Arap diyarlarında ayrılık rüzgarları esiyor veya salgını yaşanıyor. En son olarak Sudan'da Darfur bölgesi en azından fiili olarak ülkenin kalanından ayrı bir yol tutturmuş gidiyor. 18 Aralık 2025 tarihli El Arabi el Cedid gazetesinin manşetinde yine böyle bir ayrılık haberi var. Yemen ile alakalı. Güney Yemenli ayrılıkçılar (Geçiş Konseyi) paralel bir hükümet kurma eğilimlerini izhar ediyorlar. Sudan'da Darfur'un merkezi Nyala'da paralel bir hükümet kuran Hamideti gibi Güney Yemenli ayrılıkçılar da paralel bir hükümet kurma hevesine kapılmışlar.

Kimileri de suret-i haktan görünerek bu akıma gaz veriyor ve eğilimi meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunlar sonuç itibarıyla yabancıların veya işgalcilerin ve sömürgecilerin hesabına çalışıyorlar. Ajandasına hizmet ediyorlar. Bunu dolaylı yollardan ifade edenlerden birisi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden polis şefi Dahi Halfan. Şamlı muteber isimlerden merhum Ali Tantavi üzerinden ayrılık eğilimini özendiriyor ve iyi göstermeye çalışıyor. Şöyle bir tweet paylaşıyor: "Merhum Ali Tantavi'ye rahmetler olsun, şöyle diyor: Suriye ile Mısır arasındaki birliğe (Birleşik Arap Cumhuriyeti) en fazla taraftar olanlardan birisiydim. Yürekten destekliyordum. Lakin birlik deneyiminden sonra bu birliğe en fazla karşı çıkanlardan birisi haline geldim. Çektiğimiz sıkıntı ve çilelerden dolayı birliğin çözülmesini istemeye başladım (https://x.com/Dhahi_Khalfan/ status/2002192964563738960 )..." Elbette Ali Tantavi'nin sözleri yalan değil. Doğru aktarılmıştır.

Bununla birlikte bu sözü nasıl algılamalıyız? Ali Tantavi'nin bu sözleri kendisi açısından iç tutarlılığa sahip. Dahi Halfan noktasından ise istismar yüklü. Hazreti Ali, Haricilerin 'Allah'tan başka hakem yok' sözlerini değerlendirirken şöyle tepki veriyor: Batıl için söylenmiş hak bir söz. Sözün bağlamı da söz kadar önemlidir. Doğru bir söz mugalata/kandırmaca için kullanılabilir.

Osmanlı dönemlerinde son kerteye kadar Arap diyarlarında isyan olmaz. İsyan edenler de tuzu kuru güç merkezleridir. Saltanat heveslileridir. Halkın kendisi değildir. Halk kendisini şöyle teselli eder: "Ağlatırsa Mevlam yine güldürür..."

Müslümanlar kendi aralarında birliği niçin beceremiyorlar? Nerede kusur ediyorlar? Niçin tepiyorlar? Bu sorunun makul cevabı var. Bu da istibdattır. Ali Tantavi bu sözleri Nasır'ın istibdadını, baskı rejimini tattıktan sonra söylemiştir. Çocukluğu da İttihatçıların Türkleştirme (Tetrik) furyasına da denk gelmiştir. Buna da karşı çıkmıştır. Bununla birlikte Mısır'dan ayrılmak yine de daha büyük facialara neden olmuştur. Birlik mi zor ayrılmak mı zor sorusunun cevabı ayrılmak olmalıdır. Çok geçmeden ülke azınlıkların kucağına düşmüş ve Esat hanedanlığı yükselmiştir. Suriye halkı yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştur. Nasır'dan kaçarken Esat'lara tutulmuştur! Araplar buna 'Kesmüsteciri binnari minerramdai' demişlerdir. Kaynar kazanla ateş arasında kalmak gibi. Kısaca ayrılık nedenlerinde haklılık olabilir. Lakin çare değildir. Suriye'nin Mısır'dan ayrılması bunu göstermiştir. Ayrılmak her zaman çözüm değildir, genellikle de felaketin öteki adıdır. Sabırla körük helva olur demişlerdir.

Mustafa Özcan

