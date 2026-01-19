İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı felç etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi, Esenler ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede toplu taşıma araçları ve özel araçlar yolda kaldı. Avrupa Yakası'nda Yenibosna, Sefaköy ve Halkalı güzergahlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, onlarca İETT otobüsü buzlanan yollarda ilerleyemez hale geldi.

Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu meydana gelirken, Sefaköy Tepeüstü mevkisinde kaygan yol nedeniyle birçok araç hareket edemedi. Bölgede bir otomobil kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Halkalı Gümrük Yolu'nda da kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Esenler Gazi Caddesi'nde İETT otobüslerinin yolda kalması, vatandaşların soğukta saatlerce beklemesine neden oldu.

Anadolu Yakası'nda da durum farklı değil. Ümraniye ve Beykoz'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi kritik seviyelere düştü. Üsküdar'da Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan bir İETT otobüsü arızalanınca, aracın tahliye edilmesi talebi üzerine şoför ve yolcular arasında gerginlik yaşandı. Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük ise kar yağışı nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşları acil olmayan yolculuklarını ertelemeye ve toplu taşıma kullanmaya davet etti.

