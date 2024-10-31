Çocuklarınızı kışa hazırlayın
Soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte çocukların hastalıklara karşı nasıl güçlü tutabilecekleri, aileler tarafından oldukça merak ediliyor. Çocuklarımızı hastalıklara karşı nasıl koruyabiliriz? Çocuklar, soğuk kış günlerinin getirdiği hastalıklardan nasıl uzak tutulur? Uzman görüşlerinden yararlanarak sizler için anlattık.
Giriş Tarihi: 31.10.2024
08:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
09:24
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ailelerin çocuklarını ilk olarak Çocuk Hastalıkları Uzmanları ya da bir aile hekimine göstermesi gerekmektedir.
🔶 Aileler, çocuklarını
öncelikli olarak çocuk hastalıkları hekimine muayene ettirmesi çok yararlı olacaktır.
VİTAMİN KONROLÜ MUTLAKA YAPTIRIN
Vitamin konrolü yaptırın
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Ebeveynler, hekimlerin uygun görmesi dahilinde çocuklarının vitamin ve mineral bakımından gerekli taramalarını yaptırmaları, daha sonra çocuklarının günlük A vitamini, C vitamini, D vitamini ve demir takviyelerini dışarıdan beslemeleri, aynı zamanda vitamin takibini yapması gereklidir.
🔶 Çocuklarda
üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyon bulguları kendisini ilk yüksek ateş ile gösterir. Özellikle uzmanlar, çocukların uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.
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Bebeklerde ya da çocuklarda uykuya geç dalma, gündüz kısa uykular, gece ortasında sık sık uyanma gibi uyku düzensizlikleri görülebiliyor. Anne ve babaların, 0-3 yaş arası bebeklerde görülen uyku sorunlarını, dikkatli ve sabırlı bir süreçle atlatabilmeleri için besin takviyelerini doğru yapması gerekiyor.
ÖĞRETMENLERE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR
Öğretmenlere önemli sorumluluklar düşüyor
🔶 Çocukların kışa hazır bir şekilde girebilmeleri için aileler kadar okuldaki öğretmenlere de büyük sorumluluklar düşüyor.
🔶 Uzmanlar;
diye uyarıyor. "Sınıfların her teneffüste mutlaka havalandırılması gerekmektedir. Uzun teneffüsler sonrasında öğretmenlerimiz, çocukların el hijyenine dikkat etmeli; özellikle yemekten ya da tuvaletten sonra çocukların ellerini yıkadıklarından emin olmalıdırlar. Ayrıca çocuklar sabah sınıfa geldiklerinde tok olup olmadıklarını sorgulamalarında da çok fayda var"
MUTLAKA SPORA TEŞVİK EDİN
Çocuklarınızı spora teşvik edin
🔶 Çocuklar kış mevsiminden önce günlük A, C, D vitaminleri ile demir açısından kış mevsimine özel meyve ve sebzelerle beslenmesi çok önemlidir.
🔶 Bunun yanı sıra aileler, çocuklarının uyku ve günlük sıvı alımına özen göstermesi gerekiyor.