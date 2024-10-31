Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Öğretmenlere önemli sorumluluklar düşüyor

🔶 Çocukların kışa hazır bir şekilde girebilmeleri için aileler kadar okuldaki öğretmenlere de büyük sorumluluklar düşüyor.

🔶 Uzmanlar;

"Sınıfların her teneffüste mutlaka havalandırılması gerekmektedir. Uzun teneffüsler sonrasında öğretmenlerimiz, çocukların el hijyenine dikkat etmeli; özellikle yemekten ya da tuvaletten sonra çocukların ellerini yıkadıklarından emin olmalıdırlar. Ayrıca çocuklar sabah sınıfa geldiklerinde tok olup olmadıklarını sorgulamalarında da çok fayda var" diye uyarıyor.