Çağımızda Müslümanın sahip olması gereken temel erdem

1 /10













Soru: Bir Müslüman, modern çağın değerleriyle çatışmadan kendi kimliğini nasıl inşa edebilir?

Ziyaüddin Serdar:

Birçok Müslümanın kimlik krizi yaşadığını görmek beni şaşırtıyor. Bizim için kesinlikle hiçbir kimlik krizi olmamalı, çünkü kaderimizden emin olmalıyız. Yani, bu çok güzel bir şey ve hissettiğimiz fayda budur: Allah'a şüphesiz güvenmek. Öncelikle Allah'a güvenmeliyiz, sonra da buna uygun yaşamalıyız. Allah'a güvenmek, bir anlamda kimliğimizin özüdür.

Ama sanırım daha derin bir soru soruyorsunuz. Bence kimlik oluşturmanın en iyi yolu kendi geleneğine bakmaktır. İslam'ın geleneği, kültürü ve medeniyeti muhteşem derecede zengindir. Bu, bizim için hem ilham kaynağı hem de kimlik kaynağı olmalıdır. Ayrıca, kimliğimizi dışa vurmak konusunda fazla endişelenmememiz gerektiğine inanıyorum. Onu içselleştirip, sorun haline getirmeden onunla yaşamalıyız. Aynı zamanda, modern dünyada tek bir Müslüman olma biçimi olmadığını kabul etmeliyiz. Kur'an, sonsuz olduğuna inandığımız kutsal bir metindir ve tanım gereği farklı zamanlarda ve bağlamlarda farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu yüzden Müslüman olmanın farklı yolları vardır. Müslümanlar arasındaki bu farklılıkları kabul etmeli ve yine de kaderimizden emin olmalıyız. İşte bu, bize bir kimlik duygusu vermelidir.