Çağımızda Müslümanın sahip olması gereken temel erdem
20. yüzyılla beraber İslam dünyası büyük bir buhran ve çalkantıya düştü. Modern akımlar ve izmler dünyayı şekillendirirken Müslümanlar bu durum karşısında alınabilecek mevziler belirleyerek fiziki ve fikir alanında önemli savaşlar verdiler. Pakistanlı yazar Ziyaüddin Serdar ile ahlak, Filistin, düşünce üçgeninde bir röportaj gerçekleştirdik.
Soru: Bir Müslüman, modern çağın değerleriyle çatışmadan kendi kimliğini nasıl inşa edebilir?
Question: How can a muslim build their own identity without conflict in the values of the modern age?
Zıauddın Sardar:
Soru: Filistin meselesi üzerinden İslam dünyasının ahlaki reflekslerini nasıl yorumluyorsunuz?
Ziyaüddin Serdar:
Bu bizim ne kadar güçsüz ve çaresiz olduğumuzu gösteriyor. Yani, tarihteki ilk soykırımlardan birine tanıklık ediyoruz, fakat çoğu Müslüman ülke çaresiz kalıyor. Bu, bundan sonra temel bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Ya daha da batabiliriz ya da ilerleyebiliriz, arada başka bir yol yok. Kendimize güvenmemiz gerektiğinin farkındayız. Sözde müttefiklere güvenemeyiz; sonuçta insanlığın savunması bizim sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu Gazze meselesinde utanç verici şekilde ihmal ettik. Temelde Türkiye, Malezya ve Pakistan gibi birkaç ülke dışında, çoğu Müslüman ülkenin Gazze'de olanları savunmada ahlaki açıdan yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Yani, Güney Afrika'yı birçok Müslüman ülkeden daha çok takdir ediyorum çünkü onlar gerçekten İsrail'e karşı ilk gerçek insan hakları kampanyasını başlattılar. Ama bizim için ders şu ki, artık kendimize güvenmek zorundayız; başkalarına güvenemeyiz
Question: How do you interpret the moral responses of the Islamic world regarding the Palestinian issue?
Zıauddın Sardar:
Soru: Batı medyasında Filistin'in temsiline dair gözlemleriniz neler?
Zıauddın Sardar:
Batı medyası bize esasen gerçek yüzünü gösterdi ki bu da İslamofobik yüzdür. Gerçekten Gazze'de neler olduğunu, İsrail'de ve Filistin'de neler yaşandığını öğrenmek istiyorsanız, Al Jazeera'yı izlemek zorundasınız. BBC'ye güvenemezsiniz; o, dünyadaki en taraflı haber kuruluşlarından biridir. CNN, Fox News, The New York Times, The Washington Post, The London Times, The Telegraph ya da diğerlerine de güvenemezsiniz. Hepsi gerçek yüzlerini gösteriyorlar; ki bu, her halükarda esasen siyonist bir tutumdur. Onların konumunda ahlakın yeri yoktur; bu tamamen ideolojik bir duruştur. Siyonist İsrail'i sonuna kadar savunurlar ve başka hiçbir şey önemli değildir. İsrail ne yaparsa yapsın, kaç tane korkunç suç işlerse işlesin, onu savunmak esastır. Günün sonunda, onlar Batı medyasıdır ve gerçeği desteklemiş ve gizlemişlerdir. Bu anlamda, Batı medyası soykırımda suç ortağıdır ve hesap vermelidir.