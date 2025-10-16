Bugün
Çağımızda Müslümanın sahip olması gereken temel erdem

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:55

20. yüzyılla beraber İslam dünyası büyük bir buhran ve çalkantıya düştü. Modern akımlar ve izmler dünyayı şekillendirirken Müslümanlar bu durum karşısında alınabilecek mevziler belirleyerek fiziki ve fikir alanında önemli savaşlar verdiler. Pakistanlı yazar Ziyaüddin Serdar ile ahlak, Filistin, düşünce üçgeninde bir röportaj gerçekleştirdik.

Soru: Bir Müslüman, modern çağın değerleriyle çatışmadan kendi kimliğini nasıl inşa edebilir?

Ziyaüddin Serdar:
Birçok Müslümanın kimlik krizi yaşadığını görmek beni şaşırtıyor. Bizim için kesinlikle hiçbir kimlik krizi olmamalı, çünkü kaderimizden emin olmalıyız. Yani, bu çok güzel bir şey ve hissettiğimiz fayda budur: Allah'a şüphesiz güvenmek. Öncelikle Allah'a güvenmeliyiz, sonra da buna uygun yaşamalıyız. Allah'a güvenmek, bir anlamda kimliğimizin özüdür.
Ama sanırım daha derin bir soru soruyorsunuz. Bence kimlik oluşturmanın en iyi yolu kendi geleneğine bakmaktır. İslam'ın geleneği, kültürü ve medeniyeti muhteşem derecede zengindir. Bu, bizim için hem ilham kaynağı hem de kimlik kaynağı olmalıdır. Ayrıca, kimliğimizi dışa vurmak konusunda fazla endişelenmememiz gerektiğine inanıyorum. Onu içselleştirip, sorun haline getirmeden onunla yaşamalıyız. Aynı zamanda, modern dünyada tek bir Müslüman olma biçimi olmadığını kabul etmeliyiz. Kur'an, sonsuz olduğuna inandığımız kutsal bir metindir ve tanım gereği farklı zamanlarda ve bağlamlarda farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu yüzden Müslüman olmanın farklı yolları vardır. Müslümanlar arasındaki bu farklılıkları kabul etmeli ve yine de kaderimizden emin olmalıyız. İşte bu, bize bir kimlik duygusu vermelidir.

Question: How can a muslim build their own identity without conflict in the values of the modern age?

Zıauddın Sardar:

I find it surprising that many Muslims feel a sense of identity crisis. For us, there should absolutely be no identity crisis at all because we should be secure in our fate. I mean, this is very beautiful, and this is the benefit we sense — trust in Allah without doubt. We have to trust in Allah first, then live accordingly. Trust in Allah is, in a sense, the core of our identity. But I think you are asking a deeper question. I would say the best way to build identity is to look at your own tradition. The tradition, culture, and civilization of Islam are absolutely and fantastically rich. This should be a source of inspiration as well as a source of identity for us. Also, I believe we should not be too concerned about outwardly displaying our identity. We should internalize it and live with it, without making an issue out of it. At the same time, we should accept that there is no single way to be a Muslim in the modern world. The Quran is a holy text we believe to be eternal, and by definition, it can be interpreted differently in different times and contexts. Therefore, there are different ways to be a Muslim. We need to accept these differences within the Muslim community and yet be secure in our fate. That is what should give us a sense of identity.

Soru: Filistin meselesi üzerinden İslam dünyasının ahlaki reflekslerini nasıl yorumluyorsunuz?

Ziyaüddin Serdar:

Bu bizim ne kadar güçsüz ve çaresiz olduğumuzu gösteriyor. Yani, tarihteki ilk soykırımlardan birine tanıklık ediyoruz, fakat çoğu Müslüman ülke çaresiz kalıyor. Bu, bundan sonra temel bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Ya daha da batabiliriz ya da ilerleyebiliriz, arada başka bir yol yok. Kendimize güvenmemiz gerektiğinin farkındayız. Sözde müttefiklere güvenemeyiz; sonuçta insanlığın savunması bizim sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu Gazze meselesinde utanç verici şekilde ihmal ettik. Temelde Türkiye, Malezya ve Pakistan gibi birkaç ülke dışında, çoğu Müslüman ülkenin Gazze'de olanları savunmada ahlaki açıdan yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Yani, Güney Afrika'yı birçok Müslüman ülkeden daha çok takdir ediyorum çünkü onlar gerçekten İsrail'e karşı ilk gerçek insan hakları kampanyasını başlattılar. Ama bizim için ders şu ki, artık kendimize güvenmek zorundayız; başkalarına güvenemeyiz

Question: How do you interpret the moral responses of the Islamic world regarding the Palestinian issue?

Zıauddın Sardar:

Well, it shows how powerless and helpless we are. I mean, we are witnessing one of the first genocides in history, yet most Muslim countries remain helpless. It shows that from now on, this is basically a defining moment. We can either sink deeper or move forward, there is no middle ground. We realize that we have to trust ourselves. We cannot rely on so-called allies; at the end of the day, the defense of humanity is our responsibility. And we have shamefully neglected this responsibility in the case of Gaza. So basically, except for a few countries like Malaysia and Pakistan, I would say most Muslim countries have been morally deficient in defending what is happening in Gaza. I mean, I admire South Africa more than many Muslim countries, as they actually led the first genuine human rights campaign against Israel. But the lesson for us is that we have to rely on ourselves now; we cannot rely on others.

Soru: Batı medyasında Filistin'in temsiline dair gözlemleriniz neler?

Zıauddın Sardar:

Batı medyası bize esasen gerçek yüzünü gösterdi ki bu da İslamofobik yüzdür. Gerçekten Gazze'de neler olduğunu, İsrail'de ve Filistin'de neler yaşandığını öğrenmek istiyorsanız, Al Jazeera'yı izlemek zorundasınız. BBC'ye güvenemezsiniz; o, dünyadaki en taraflı haber kuruluşlarından biridir. CNN, Fox News, The New York Times, The Washington Post, The London Times, The Telegraph ya da diğerlerine de güvenemezsiniz. Hepsi gerçek yüzlerini gösteriyorlar; ki bu, her halükarda esasen siyonist bir tutumdur. Onların konumunda ahlakın yeri yoktur; bu tamamen ideolojik bir duruştur. Siyonist İsrail'i sonuna kadar savunurlar ve başka hiçbir şey önemli değildir. İsrail ne yaparsa yapsın, kaç tane korkunç suç işlerse işlesin, onu savunmak esastır. Günün sonunda, onlar Batı medyasıdır ve gerçeği desteklemiş ve gizlemişlerdir. Bu anlamda, Batı medyası soykırımda suç ortağıdır ve hesap vermelidir.

