Mescid-i Aksa'daki namazgahlar
Müslümanların ilk kıblesi, Kudüs'ün incisi Mescid-i Aksa asırlar boyunca Müslümanlar tarafından çeşitli yapılarla süslendi. Arazi içerisine zamanla kuyular, zaviyeler, medreseler, halvethaneler, namazgahlar, kemerler gibi birbirinden güzel yapılar inşa edildi. Bunlar arasında bulunan namazgahlar, günümüze tüm asaletleri ile ulaştı. Mescid-i Aksa'daki namazgahları sizler için araştırdık. İşte, Aksa'daki 10 namazgah....
Giriş Tarihi: 07.12.2023
13:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
14:56
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ALAEDDİN EL BUSAYRİ NAMAZGAHI
🔸 Mukkaddes kılınan Mescid-i Aksa'nın birbirinden kıymetli namazgahları bulunur. Bunlardan ilki
Alaeddin El Busayri Namazgahı'dır.
🔸 Burası
1367 senesinde, Memlüklü Hanedanlığı'nın Emiri, Alaeddin el-Busayri tarafından inşa ettirilir. Banisinin ismiyle anılan yere daha sonradan bir mihrap eklenir.
Alaeddin el-Busayri kimdir?
Busayri, Memluklu Devleti'nin emirlerindendir. Aynı zamanda Kudüs'teki hayır kurumlarının denetçisi, müfettişidir. Eyyubi Hanedanlığı'na da şahit olmuş bir kimsedir.
Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi
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E KARAK-NAMAZGAHI L
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Kubbetü's Sahra'nın güney cephesinde kalan El- Karak Namazgahı, 1445 senesinde Memlükler döneminde inşa ettirilir. Yapımı esnasında Ürdün'deki El- Karak Kalesi görüldüğünden bu adı alır.
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İbn Şahin Ez-Zahiri, El-Karak Namazgahı'ndan kaleme aldığı eserlerinde zikreder.
El- Karak Kalesi
El- Karak Kalesi, Ürdün'ün Kerek eyaletinde yer alan büyük bir Haçlı kalesidir. 1140 senesinde Pagan ve Kudüs kralı Foulques tarafından inşa edilmiştir.
İbn Şahin Ez-Zahiri kimdir?
Memlükler döneminde yaşamıi devlet adamı ve tarihçi bir isimdir.
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AL-ZAHİRİ-NAMAZGAHI
🔸 Aksa'nın kuzeybatısında,
Gavanime Kapısı'nın tam karşısında yer alan Al- Zahiri Namazgahı, Memlükler döneminde inşa edilir. Balva El-Zahiri tarafından inşa ettirildiğinden günümüzde onun ismiyle anılmaktadır.
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GAVANİME KAPISI
🔹 Aksa'nın kuzeybatı tarafında yer alan Gavanime Kapısı,
Memlüklüler dönemine aittir. Bu kapının açıldığı mahallede Gavânime isimli bir aile yaşadığından bu ismi almıştır.
🔹 Diğer adı
olan kapı "Babul Halil" 1307 senesinde Mescid-i Aksa'nın batı revakının yapıldığı esnada, Sultan Muhammed Bin Kalavun tarafından yenilenir. İşgalci İsrail tarafından 1998'te yakılmaya çalışılmış ve zarar görmüştür. Bu olay sonrası Vakıflar Daire Başkanlığı tarafından restore edilmiştir.
Balva El-Zahiri kimdir?
Balva El-Zahiri, Memlük Hanedanlığı'na mensup bir emirdir.
Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar
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AS'ARDİYE MEDRESESİ NAMAZGAHI
🔸 Kubbetü's Sahra'nın kuzeybatısında yer alan
As'ardiye Medresesi Namazgahı, Osmanlı döneminde araziye eklenen bir yapıdır. İsmini As'ardiye Medresesi'nden almıştır.
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AS'ARDİYE MEDRESESİ
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As'ardiye Medresesi, 1368 yılında inşa edilir. İki kattan oluşan yapının avlusunda hücreler ve odalar bulunmaktadır. Aynı zamanda medresesinin toplamda üç kubbesi vardır.
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BURAK NAMAZGAHI
🔸 Mescid-i Aksa'daki bu yapı,
Megaribe Kapısı'nın karşısında yer almaktadır. Adını, Burak Mescidi'ne yakın olmasından ötürü almıştır. Ebubekir Namazgahı olarak da bilinen caminin hangi yılda inşa edildiği ise net olarak bilinmez.
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MEGARİBE KAPISI
🔹 Megaribe Kapısı, Mescid-i Aksa'nın güneybatı tarafına en yakın olan noktada bulunur. İsrail işgalinden evvel
Mağribli Müslümanların bulunduğu mahallelere açılan bir kapı olduğundan bu adı almıştır. Memlükler zamanında yani 1313 senesinde yenilenmiştir.
🔹 İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar esnasında bu kapı kullanılmış, o günden beri de
Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmaların birçoğu noktadan yaşanmaktadır.
Burak Mescidi nerede?
Hz. Muhammed'in (SAV), Miraç hadisesinde bineği Burak'ı, günümüzde Burak Mescidi'nin bulunduğu yere bağlar. Bundan ötürü bu ismi almıştır.
Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa