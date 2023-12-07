Mescid-i Aksa'daki namazgahlar

📍 BURAK NAMAZGAHI

🔸 Mescid-i Aksa'daki bu yapı, Megaribe Kapısı'nın karşısında yer almaktadır. Adını, Burak Mescidi'ne yakın olmasından ötürü almıştır. Ebubekir Namazgahı olarak da bilinen caminin hangi yılda inşa edildiği ise net olarak bilinmez.

📍 MEGARİBE KAPISI

🔹 Megaribe Kapısı, Mescid-i Aksa'nın güneybatı tarafına en yakın olan noktada bulunur. İsrail işgalinden evvel Mağribli Müslümanların bulunduğu mahallelere açılan bir kapı olduğundan bu adı almıştır. Memlükler zamanında yani 1313 senesinde yenilenmiştir.

🔹 İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar esnasında bu kapı kullanılmış, o günden beri de Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmaların birçoğu noktadan yaşanmaktadır.

Burak Mescidi nerede?

Hz. Muhammed'in (SAV), Miraç hadisesinde bineği Burak'ı, günümüzde Burak Mescidi'nin bulunduğu yere bağlar. Bundan ötürü bu ismi almıştır.