Mescidi Aksa'nın Müslümanlar için önemi

İSRA VE MİRAÇ HADİSESİ

🔸 İslam'da ulvi bir yeri olan Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklindeki "İsra" olayına ve oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmasına tanıklık etmesi açısından mühim bir yerdir.

🔸 Semaya yükseltilen Resulullah (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS), ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS), üçüncü katında Hz. Yusuf (AS), dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS), altıncı katında Hz. Musa (AS), yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşür. Miraç olayı, Mescid-i Aksa'nın önemini ortaya koyma noktasında kıymetlidir.