Mescidi Aksa'nın Müslümanlar için önemi

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ

🔸 Zamanın başlangıcı, vahyin merkezi ve dolayısıyla peygamberler diyarı olan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan üç mescidinden biridir. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır.

🔸 Mescid-i Aksa, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-aksa adıyla geçer. Aksa, "uzak" anlamındadır ve ibadet yerinin Mekke'ye olan uzaklığından dolayı bu ismi almıştır. Çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yer, "mukaddes ev" manasına gelen Beytülmakdis şeklinde de ifade edilir.