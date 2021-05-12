Mescid-i Aksa içerisinde yer alan tarihi yapılar

Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de burası aslında Kubbetü's Sahra'dır.

💠 Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. Kubbet'üs Sahra, Kıble Mescidi, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi birçok yapıyı çevreler. Harem-i Şerif olarak da anılan Mescid-i Aksa sınırları içerisinde iki yüzü aşkın eser yer alır.

💠 Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Bu mukaddes yerde aynı zamanda Peygamberimizin İsra ve Miraç mucizeleri yaşandı.

🔎 BİLGİ KUTUSU

🔶 Hz. Muhammed (sav) bir gece vakti, burak adlı bir binekle Mekke'den Kudüs'e getirildi ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseltildi. Bu olay, İsra-Miraç hadisesi olarak anıldı.

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra suresi, 1. ayet)

İsra suresi, 1. ayet tefsiri

💠 İslam âlimleri, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-Aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.

🔎 BİLGİ KUTUSU

🔶 Arapçada aksâ "uzak" anlamındadır ve mabedin Mekke'ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir.