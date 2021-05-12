Mescid-i Aksa içerisinde yer alan tarihi yapılar
İsrail, Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında masum sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yeryüzündeki bütün müminlerin kalbi, orada mazlumlarla beraber atıyor. Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de burası aslında Kubbetü's Sahra'dır. Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. Gelin, bu mukaddes alanı daha iyi tanımak adına Harem-i Şerif içerisindeki tarihi yapılara birlikte göz atalım.
Giriş Tarihi: 12.05.2021
17:41
Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
18:12
Günümüzde Mescid-i Aksa denildiğinde pek çok kimsenin aklına altın kaplı, sekiz köşeli yer gelse de burası aslında Kubbetü's Sahra'dır.
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Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de kapsayan 144 dönümlük alandır. Kubbet'üs Sahra, Kıble Mescidi, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi birçok yapıyı çevreler. Harem-i Şerif olarak da anılan Mescid-i Aksa sınırları içerisinde iki yüzü aşkın eser yer alır.
💠 Mescid-i Aksa,
. Bu mukaddes yerde aynı zamanda Peygamberimizin Müslümanların ilk kıblesidir yaşandı. İsra ve Miraç mucizeleri
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BİLGİ KUTUSU
🔶 Hz. Muhammed (sav) bir gece vakti, burak adlı bir binekle Mekke'den Kudüs'e getirildi ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseltildi. Bu olay, İsra-Miraç hadisesi olarak anıldı.
(İsra suresi, 1. ayet) "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
İsra suresi, 1. ayet tefsiri
💠 İslam âlimleri, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-Aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.
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BİLGİ KUTUSU
🔶 Arapçada aksâ "uzak" anlamındadır ve mabedin Mekke'ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir.
Harem-i Şerif içerisinde yer alan yapılardan bazılarına birlikte göz atalım👇
💠 Kudüs, 638 yılında
fethedildi. Hz. Ömer şehrin anahtarını aldıktan sonra Mescid-i Aksâ'nın Hıristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan yerini temizletip Sahre'nin güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırdı. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde
💠 Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından
Kudüs'ün fethinden sonra Hz. Ömer'in namaz kıldırdığı yerin üzerine inşa edildiği için "Ömer Camii" olarak da bilinir. 689-691 yılları arasında Kubbetü's Sahra inşa edildi.
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Kubbetü's Sahra ve Yasin suresinin sırrı
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Peygamber Efendimizin bir kayaya basarak sidret-i müntehaya doğru yükseltildiği rivayet edilir. İsra-Miraç hadisesinde olarak adlandırılan bu taşın üzerine Kubbetü's-Sahra inşa edildi. Tabiri caizse bu mübarek kayanın çevresine mescid inşa edilerek koruma altına alındı. "Hacer-i Muallak"
💠 "Hacer-i Muallak" Mescid-i Aksa'nın tam ortasında,
bulunuyor. Kubbenin bulunduğu alana sekiz farklı kemerden geçilerek ulaşılabiliyor. zeminden 4 metre daha yüksekte
💠 "Hacer-i Muallak" taşı, içeriden tavana bakıldığında
verir. En geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13,5 metre olan taşın içine on bir basamak merdivenle inilebiliyor. İç kısmı ise yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindedir. havada asılı izlenimi
💠 Haçlıların işgaliyle kısa süre kiliseye çevrilen Kubbetü's Sahra, Selahaddin Eyyubi'nin şehri kurtarmasından sonra tekrar cami olarak hizmete açıldı.
📚 Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs'ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?
💠 Kubbesi önceden ahşap ve üstü kurşunla kaplıydı. Osmanlı dönemine gelindiğinde
Kanuni Sultan Süleyman bu kubbeyi altın ile kaplattı.
💠 Kubbetü's Sahra planı, işçiliği ve yapı malzemeleri ile sanatsal bir şaheser olma özelliğine sahiptir. Üzerindeki
. çiniler tamamen Osmanlı ürünüdür
💠 Kubbetü's Sahra'da,
biri bulunur. Bu mihrapta yekpare mermer kullanıldı. İslam mimarisinin ilk mihraplarından
Kıble Mescidi, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alır.
💠 Kudüs, 638 yılında fethedildiğinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan boş bir araziydi. Hz. Ömer döneminde imar faaliyetlerine başlandı ve
Kıble Mescidi inşa edildi.
💠 İnşa edilirken ilk önce "muallak taşı"nın üzerinde yapılmak istense de Hz. Ömer'in talimatıyla
ortalayacak şekilde mescidin mihrabı yerleştirildi. Aksa'nın güneyindeki duvarı
💠 Günümüzdeki Kıble Mescidi,
Hz. Ömer döneminde inşa edildiğinde şu ankinden iki kat daha büyüktü. ilk inşa edildiği halinden farklıdır.
📚 İlk kıblen esirken sen özgür olduğunu mu sanıyorsun?
💠 Günümüze kadar ulaşan Kıble Mescidi'ni Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan inşa ettirdi. Yapım aşamasında Hz. Ömer döneminden kalan kalıntıları da kaldırttı.
💠 Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiğinde Kıble Mescidi'ni kiliseye çevirip içerisindeki İslam alametlerini de değiştirdiler. Fakat bu durum Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü fethetmesine kadar sürdü. Buraya Nureddin Zengi'nin ölmeden önce Mescid-i Aksa için yapılmasını emrettiği minberi koydurdu.
📚 Mazlum ve mağrur Halep'in cesur önderi Nureddin Zen gi
💠 Mescidin içerisinde
gibi önemli ziyaret yerleri bulunur. Zekeriya Mihrabı, Kırk Şehit Mescidi, Ömer Mescidi
💠 Kanuni Sultan Süleyman, II. Mahmut, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde mescitte kapsamlı restorasyon çalışmasında bulunuldu. Sultan Abdülhamid ayrıca
mescidin halılarını ve kandillerini yeniletti.
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BİLGİ KUTUSU
🔶 Peygamber (sav) Efendimize azatlısı Hz. Meymune: "Ey Allah'ın Resulü! Bize Mescid-i Aksâ hakkında hükmün ne olduğunu bildirir misiniz?" diye sorar: Peygamber (as) Efendimiz şöyle buyururur: "Oraya gidin ve içerisinde namaz kılın." Hadisin ravisi dedi ki, "O zaman orası Müslüman olmayanların hâkimiyeti altındaydı." Peygamber (sav) Efendimiz sözlerine şöyle devam etti " (Ebu Davut, K. Salat, 14) : "Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.