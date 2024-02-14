Türk lehçelerinde "Şubat"

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Şubat- Fevral

🔹 Azerbaycan Türkçesi, Oğuz grubunda yer alan bir lehçedir. En çok doğduğu topraklar da konuşulan bu Türkçe, Azerbaycan dışında, dünyanın birçok yerinde yaşatılmaktadır.

🔹 Türkiye Türkçesi ile pek çok benzer özellikleri bulunan Azerbaycan lehçesinde, Şubat ayını Rusça kökenli "Fevral" sözcüğü karşılar.

➡ Fevral ayı hamımız üçün xeyirli ay olsun

➡ Şubat ayı hepimiz için güzel geçsin