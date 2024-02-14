Türk lehçelerinde "Şubat"
Kuzey Yarım Küre'de bulunan bir ülke olarak kışı yaşadığımız ve yılın ikinci hilali görüşümüz, Şubat ayıyla birlikte olur. Senenin ikinci ayı, Türk lehçelerinin genelinde Rusça kökenli olan "Fevral" kelimesi ile anılır fakat bu sözcüğün Türkçeye has karşılıkları da bulunmaktadır. İşte, Şubat ayının Türk lehçelerindeki karşılıklarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 14.02.2024
10:35
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Şubat- Fevral
🔹 Azerbaycan Türkçesi,
Oğuz grubunda yer alan bir lehçedir. En çok doğduğu topraklar da konuşulan bu Türkçe, Azerbaycan dışında, dünyanın birçok yerinde yaşatılmaktadır.
🔹 Türkiye Türkçesi ile pek çok benzer özellikleri bulunan Azerbaycan lehçesinde,
Şubat ayını Rusça kökenli " Fevral" sözcüğü karşılar.
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Fevral ayı hamımız üçün xeyirli ay olsun
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Şubat ayı hepimiz için güzel geçsin
BAŞKURT TÜRKÇESİ
Şubat- Fevral'
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Başkurt Türkleri, Tatarlar ile birlikte Rusya sınırları içinde bulunan Türk topluluklarındandır. Bundan ötürü de Başkurtlar, en çok Tatar Türkleri ile iletişimdedirler.
🔹 Başkurt lehçesinde
Şubat ayını, "Fevral'" sözcüğüyle karşılamaktadır.
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Bögön 14 Fevral'
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Bugün 14 Şubat.
KAZAK TÜRKÇESİ
Şubat- Aqpan
🔹 Kuzeybatı yani
Kıpçak Türk lehçeleri sınıfında yer alan Kazak Türkçesi dünyanın birçok noktasında bulunan Türk devlet ve topluluklarında varlığını göstermektedir.
🔹 Kazak lehçesinde
Şubat ayı, "Aqpan" sözcüğü ile karşılık bulmaktadır.
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Aqpan ayı bärimiz üşin jaqsı ay bolsın.
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Şubat ayı hepimiz için güzel geçsin
ÖZBEK TÜRKÇESİ
Şubat- Fevral
🔹 Güneydoğu yani
Karluk grubunda yer alan Uygur Türkçesi başta Türkistan topraklarının büyük bir bölümünde yaşatılmaktadır.
🔹 Özbek lehçesinde
Şubat ayı, "Fevral" kelimesiyle karşılık bulur.
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Fevral oyi barchamiz uchun yaxshi oy bo'lsin.
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Şubat ayı hepimiz için güzel geçsin
KIRGIZ TÜRKÇESİ
Şubat- Birdin ayı
🔹 Kıpçak yani Kuzeybatı grubunun bir diğer önemli temsilcisi, Kırgız Türkçesidir. Bu lehçe;
Kırgızistan başta olmak üzere Kazakistan, Tacikistan, Rusya ve Türkiye'de konuşulmaktadır.
🔹 Kırgız lehçesinde
Şubat ayı "Birdin ayı, Fevral" sözcükleriyle karşılık bulur.
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Fevral ayı baarıbız üçün jakşı ay bolsun.
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Şubat ayı hepimiz için güzel geçsin