Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

◾İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımını ve insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, gerçeğin tanığı olmanın bedelini hayatlarıyla ödüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gerçeğin Katli" eseri; 7 Ekim 2023'ten bu yana "Basın" yeleklerine rağmen keskin nişancılar, insansız hava araçları ve füzelerle hedef alınan, aileleriyle birlikte evlerinde katledilen yüzlerce basın emekçisinin hikayesini tarihe not düşüyor. Bu çalışma, İsrail'in uyguladığı karartma politikasına karşı hakikatin sesini yükselten kahramanların mücadelesini ve geride bıraktıkları mirası belgeleyen bir hafıza kaydı niteliği taşıyor.

◾İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, hakikati dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler sadece birer istatistik değil; her biri yarım kalan hayalleri, aileleri ve mücadeleleriyle birer kahramandı. Onlar sadece çatışmayı değil, halkın direncini, açlıkla mücadelesini ve günlük yaşamını da kayıt altına alarak toplumsal hafızayı korumaya çalışmışlardı. Hastane koridorlarında hastaların ve yerinden edilmiş binlerce insanın hikâyesini kaydederek, her görüntüyü işgale karşı bir belgeye dönüştürdüler.