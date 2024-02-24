Berat Kandili'ni İhya Etmek için 10 Öneri

🔷 Berat gecesi, Müslümanların kendilerini iyi bir şekilde muhasebe ederek derin bir pişmanlıkla, yaptıkları kötü işlere tövbe edebileceği, Allah (CC) tarafından inananlara verilen güzel fırsat kapısıdır.

🔷 Bakara Suresi 222. ayette Allah-u Teala (CC), tövbe edenleri çok sevdiğini belirtir. Yüce Rahman (CC), Müslümanların hiçbir zaman ye'se kapılmaması ve düştüğü hatadan toparlanarak çıkmasını ayetleriyle kullarına buyurmuştur.

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Bakara Suresi 222. Ayet Tefsiri

◾ Medine'de yaşayan müslümanların yahudilerle yakın ilişkileri vardı ve bazı örf ve âdetlerinde Medineliler'in tamamı veya bazı kabileler onlardan etkilenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri de aybaşı hallerinde kadınlarla ilişki meselesi idi.

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▶ Bu nedenle müminler bu geceyi büyük bir rahmet kapısı görerek tövbe etmeli, Allah'tan (CC) geçmiş ve gelecek günahları için bağışlanma dilemelidir.

Ye'is ne demektir?

Ye'is Arapça bir sözcüktür ve üzülmek anlamına gelir.

MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ