Berat Kandili'ni İhya Etmek için 10 Öneri
Şaban ayının on beşinci gecesi, Müslümanların Allah'ın (CC) affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağını ümit ettiği bu gece, Berat Kandili'dir. Özellikle Berat gecesi, Allah'ın (CC) rahmet melteminden istifade etmek adına Müslümanlar için büyük bir fırsattır. Peki, Berat Kandili'ni hakkıyla ihya etmek için neler yapabiliriz? Sizler için bugüne özel 10 öneri hazırladık. İşte, Berat Kandili'ni ihya etmek için 10 öneri...
Giriş Tarihi: 23.02.2024
16:06
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:12
Nasuh bir tövbe ile bağışlanma
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Berat gecesi, Müslümanların kendilerini iyi bir şekilde muhasebe ederek derin bir pişmanlıkla, yaptıkları kötü işlere tövbe edebileceği, Allah (CC) tarafından inananlara verilen güzel fırsat kapısıdır.
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Bakara Suresi 222. ayette Allah-u Teala (CC), tövbe edenleri çok sevdiğini belirtir. Yüce Rahman (CC), Müslümanların hiçbir zaman ye'se kapılmaması ve düştüğü hatadan toparlanarak çıkmasını ayetleriyle kullarına buyurmuştur.
Bakara Suresi 222. Ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın
Bakara Suresi 222. Ayet Tefsiri
◾ Medine'de yaşayan müslümanların yahudilerle yakın ilişkileri vardı ve bazı örf ve âdetlerinde Medineliler'in tamamı veya bazı kabileler onlardan etkilenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri de aybaşı hallerinde kadınlarla ilişki meselesi idi.
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▶ Bu nedenle müminler bu geceyi büyük bir rahmet kapısı görerek tövbe etmeli, Allah'tan (CC) geçmiş ve gelecek günahları için bağışlanma dilemelidir.
Ye'is ne demektir? Ye'is Arapça bir sözcüktür ve üzülmek anlamına gelir.
MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ
🔷 İmam Gazali'ye kulak verelim:
Dilin okuması; Bu mübarek ve kıymetli zaman diliminde Allah'ı (CC) anmanın en güzel yollarından biri O'nun (CC) kullarına gönderdiği kıraat, aklın okuması; tefekkür, kalbin okuması; hayattır. Kur'an-ı Kerim'i okumaktır.
🔷 Berat Kandili'nde; Allah'ın (CC) buyrukları, Kur'an-ı Kerim'i yalnızca kıraat olarak değil,
anlamları ile birlikte tefekkür ederek yani düşünerek okunmalıdır.
🔷 Allah'ın (CC) kullarına "
isteyin vereyim" dediği bu gecede Müslümanlar namazlarındaki eksikler var ise 5 vakit namazlarından başlayabilir, nafile ibadetlerine bu gece daha titiz davranarak çoğaltabilir.
🔷 Peygamber Efendimiz (SAV) bugün için yapılan her bir amel için sayılamayacak kadar
"koyun tüyleri adedince sevap yazılacağını", Allah Resulü'nün (SAV) Berat gününde kıldığı nafile namazlara rekat üstüne rekat eklediği Tirmizi'den rivayet edilmiştir.
MÜMİNLERİN ANNESİ HZ. HAFSA
🔷 Peygamberimize (SAV) selam göndermek ve O'nu anmak Müslüman için büyük bir mutluluk ve arınma vesilesi taşır. "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Resulullah'a (SAV) selam ve salat etmenin maddi ve manevi olarak pek çok anlamı ve önemi vardır.
🔷 Bunlardan biri Peygamberimiz (SAV) ile bağlantımızı, bağımızı kuvvetlendirmektir ve bu bağı ancak salavat ile sağlarız. Salavat yalnızca dil ile söylenegelen bir şey değil, hal ile de gerçekleşmelidir. Bu hal; salavat ile hayatı onun getirdiklerine teslim olmakla gösterir.
▶ Dil ile yapılan salavata, hal ve davranış ile de Müslümanlar hayatlarına katarlar ise bu gece Peygamberimiz (SAV) ile bağlantısı kuvvetlenmiş bir Mümin olarak çıkarlar.
Peygamberimize (SAV) ve onun soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla okunan dua. " Salavat: şeklinde dile getirilir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed"
Bahşedilen nimetleri hatırlama: Şükretme
🔷 Şükür,
anlamına gelir. "övmek, iyiliğe karşı dua etmek, kanaatkârlık, müteşekkir olmak, iyilik bilmek, güzelliğin takdiri ve minnettarlık"
▶ Mutluluk arayışı, insan yaşamında en önemli araçlardan biridir. İnsanın mutluluğu ise şükrettikçe arttığı psikolojik araştırmalar sonucu da görülmektedir.
🔷 Şükür ile ilgili yapılan çalışmalarda görülen; şükran hissi arttıkça, ruh halinin olumlu duygularla geliştiği görülmesidir ki Cenab-ı Allah da kullarına şükrettikçe nimetlerini çoğaltacağını vadetmiştir.
↪ "Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lût ailesi hariç tutuldu; onları katımızdan bir lutuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz."
Kamer Suresi 35. Ayet
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Kamer Suresi 35. Ayet Tefsiri
◾ "Bir de onlara, suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi (suyun) başına gelsin." Derken ilgili adamlarını çağırdılar; o da (deveye) saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağılındaki (çiğnenip ufalanmış) kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?"
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