Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa olayı nedir? Hz. Hafsa ile ilgili kıssalar ve rivayet ettiği hadisler

Müminlerin annesi olarak tanımlanan Hz. Hafsa Peygamber Efendimizin (sav) eşi ve Hz. Ömer'in kızıdır.

🔸 Kaynaklarda Hafsa bint Ömer olarak anılan Hz. Hafsa, 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

🔸 Ashaptan olan Zeyneb bint Maz'ûn el-Cumahiyye annesi, Ömer bin Hattab babası, kendisinden 6 yaş küçük olan Abdullah bin Ömer ise anne baba bir kardeşidir.

🔸 Sahabilerden Osman bin Maz'ûn ile Kudâme bin Maz'ûn ise dayılarıdır.

🔍 Fazilet bakımından babasına benzeyen Abdullah bin Ömer'in hayatı