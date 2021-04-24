Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa olayı nedir? Hz. Hafsa ile ilgili kıssalar ve rivayet ettiği hadisler
Müminlerin annesi Hz. Hafsa, Peygamber Efendimizin eşi, Hz. Ömer'in ise kızıdır. Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz ile evlenen Hz. Hafsa, Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Ayşe ile iyi anlaşırdı; aktarılan kimi rivayetlerde iş birliğine gittikleri bilinir. Yaşadığı dönemde okuma yazma bilen az sayıdaki kadınlardan olan Hz. Hafsa, aynı zaman hafız sahabilerdendi. Cebrail'in Peygamber Efendimize "Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette senin eşindir" dediği belirtilmiş; Hz. Hafsa, Peygamberimiz'den ve babası Hz. Ömer'den 60 hadis rivayet etmiştir.
Giriş Tarihi: 24.04.2021
17:19
Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
17:47
Müminlerin annesi olarak tanımlanan Hz. Hafsa Peygamber Efendimizin (sav) eşi ve Hz. Ömer'in kızıdır.
🔸 Kaynaklarda
, 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Hafsa bint Ömer olarak anılan Hz. Hafsa
🔸 Ashaptan olan Zeyneb bint Maz'ûn el-Cumahiyye annesi, Ömer bin Hattab babası,
kendisinden 6 yaş küçük olan Abdullah bin Ömer ise anne baba bir kardeşidir.
🔸 Sahabilerden
ise dayılarıdır. Osman bin Maz'ûn ile Kudâme bin Maz'ûn
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Fazilet bakımından babasına benzeyen Abdullah bin Ömer'in hayatı
HZ. HAFSA MEDİNE’YE HİCRET ETTİ
Hz. Hafsa, İslam ile ilk şereflenenlerden Abdullah bin Huzâfe'nin kardeşi Huneys bin Huzâfe ile evlenmiştir.
🔸 Bu evlilik, Huneys bin Huzâfe'nin Habeşistan'a hicret edip ardından Mekke'ye dönmesinden sonra gerçekleşmiştir. Daha sonra
etmiştir. Hz. Hafsa, eşiyle birlikte Medine'ye hicret
🔸 Bedir Savaşı'na katılan
ve ardından Medine'de ölmüştür. Huneys bin Huzâfe dönerken yolda hastalanmış
🔍 Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan
HZ. HAFSA’NIN PEYGAMBERİMİZ İLE EVLİLİĞİ
Hz. Ömer, kızını ve kız kardeşini faziletli biriyle evlendirme âdeti gereğince çocuksuz olarak dul kalan kızını Hz. Osman ile evlendirmek istedi.
🔸 Hz. Osman, aynı zamanda Resulullah'ın (sav) kızı olan
kaybetmişti. eşi Hz. Rukıyye'yi kısa bir süre önce
🔸 Hz. Osman evlenmek niyetinde olmadığını söyleyince Hz. Ömer,
yaptı. aynı teklifi Hz. Ebubekir'e
🔸
ve bunu açıklamayı doğru bulmayan Hz. Ebubekir, bu teklifi sükûtla karşılaması üzerine Hz. Ömer gücendi ve duygularını Allah Resulü'ne (sav) açtı. Resul-i Ekrem'in (sav) Hz. Hafsa ile evlenmeyi düşündüğünü bilen
🔸 Peygamberimiz (sav),
Hz. Osman'ın ise Hz. Hafsa'dan daha hayırlı biriyle izdivaç edeceğini söyledi. Hz. Hafsa'nın Hz. Osman'dan
🔸 Nitekim Hicret'in 3. yılında
Hz. Osman ise Peygamberimizin (sav) kızı Ümmü Külsûm ile evlendi. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), Hz. Hafsa ile evlendi.
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HZ. ÖMER, KIZINI HANGİ KONUDA UYARDI?
Hz. Hafsa, Peygamberimizin (sav) eşleri arasından en iyi, Hz. Ebubekir'in de kızı olan Hz. Ayşe ile anlaşırdı.
🔸 İkisinin Resul-i Ekrem'i (sav)
rivayetler arasındadır. diğer hanımlarından kıskandıkları ve kimi zaman bu konuda iş birliği yapmaları
🔸 Bir keresinde Peygamber Efendimizin (sav) hanımlarını ziyaret ettiği sırada
araştırmışlardır. Ümmü Seleme ya da Zeynep bint Cahş'ın yanında diğerlerinden fazla kalmasının sebebini
🔸 Bu eşinin Resulullah'a (sav)
Peygamberimiz (sav) yanlarına geldiği zaman üzerinde tuhaf bir koku bulunduğunu söylemeye karar vermişlerdir. bal şerbeti ikram ettiğini öğrenmeleri üzerine
🔸
ancak daha sonra bu yaptıkları nedeniyle pişman olmuşlardır. Hz. Hafsa ve Hz. Ayşe, bunu uygulamış;
🔸 Nitekim onların
Hz. Ömer'in, kızı Hz. Hafsa'yı uyardığı bilinir. Allah Resulü'nü (sav) üzen bu davranışları nedeniyle
🔍 Müminlerin annesi Hz. Ayşe
HZ. HAFSA’NIN PEYGAMBERİMİZİ ÜZDÜĞÜ KONU
Hz. Hafsa'ya ilişkin bir diğer önemli konu da Peygamber Efendimizin (sav), Hz. Hafsa'ya bir sır vermesi, onun ise bu sırrı saklamayıp Hz. Ayşe'ye haber vermesidir.
🔸 Allah Teâlâ, bu durumdan
. Bu sırrın ne olduğu konusunda başlıca üç rivayet zikredilmektedir: Resul-i Ekrem Efendimizi (sav) haberdar etmiştir
Peygamber Efendimizin (sav) bir daha bal şerbeti içmeyeceğine dair yemin etmesi. 1- Bal şerbeti olayı üzerine
onun odasına alması nedeniyle üzülen Hz. Hafsa'ya bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını söylemesi. 2- Cariyesi Mâriye'yi Hz. Hafsa'nın evde bulunmadığı bir sırada
Kendisinin vefatından sonra 3- bildirmesi. devlet yönetiminin Hz. Ebûbekir ile Hz. Ömer'e kalacağını
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