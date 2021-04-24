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  • Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa olayı nedir? Hz. Hafsa ile ilgili kıssalar ve rivayet ettiği hadisler

Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa olayı nedir? Hz. Hafsa ile ilgili kıssalar ve rivayet ettiği hadisler

Müminlerin annesi Hz. Hafsa, Peygamber Efendimizin eşi, Hz. Ömer'in ise kızıdır. Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz ile evlenen Hz. Hafsa, Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Ayşe ile iyi anlaşırdı; aktarılan kimi rivayetlerde iş birliğine gittikleri bilinir. Yaşadığı dönemde okuma yazma bilen az sayıdaki kadınlardan olan Hz. Hafsa, aynı zaman hafız sahabilerdendi. Cebrail'in Peygamber Efendimize "Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette senin eşindir" dediği belirtilmiş; Hz. Hafsa, Peygamberimiz'den ve babası Hz. Ömer'den 60 hadis rivayet etmiştir.

Giriş Tarihi: 24.04.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 17:47
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HZ. HAFSA KİMDİR?
HZ. HAFSA KİMDİR?

Müminlerin annesi olarak tanımlanan Hz. Hafsa Peygamber Efendimizin (sav) eşi ve Hz. Ömer'in kızıdır.

🔸 Kaynaklarda Hafsa bint Ömer olarak anılan Hz. Hafsa, 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

🔸 Ashaptan olan Zeyneb bint Maz'ûn el-Cumahiyye annesi, Ömer bin Hattab babası, kendisinden 6 yaş küçük olan Abdullah bin Ömer ise anne baba bir kardeşidir.

🔸 Sahabilerden Osman bin Maz'ûn ile Kudâme bin Maz'ûn ise dayılarıdır.

🔍 Fazilet bakımından babasına benzeyen Abdullah bin Ömer'in hayatı

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HZ. HAFSA MEDİNE’YE HİCRET ETTİ
HZ. HAFSA MEDİNE’YE HİCRET ETTİ

Hz. Hafsa, İslam ile ilk şereflenenlerden Abdullah bin Huzâfe'nin kardeşi Huneys bin Huzâfe ile evlenmiştir.

🔸 Bu evlilik, Huneys bin Huzâfe'nin Habeşistan'a hicret edip ardından Mekke'ye dönmesinden sonra gerçekleşmiştir. Daha sonra Hz. Hafsa, eşiyle birlikte Medine'ye hicret etmiştir.

🔸 Bedir Savaşı'na katılan Huneys bin Huzâfe dönerken yolda hastalanmış ve ardından Medine'de ölmüştür.

🔍 Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

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HZ. HAFSA’NIN PEYGAMBERİMİZ İLE EVLİLİĞİ
HZ. HAFSA’NIN PEYGAMBERİMİZ İLE EVLİLİĞİ

Hz. Ömer, kızını ve kız kardeşini faziletli biriyle evlendirme âdeti gereğince çocuksuz olarak dul kalan kızını Hz. Osman ile evlendirmek istedi.

🔸 Hz. Osman, aynı zamanda Resulullah'ın (sav) kızı olan eşi Hz. Rukıyye'yi kısa bir süre önce kaybetmişti.

🔸 Hz. Osman evlenmek niyetinde olmadığını söyleyince Hz. Ömer, aynı teklifi Hz. Ebubekir'e yaptı.

🔸 Resul-i Ekrem'in (sav) Hz. Hafsa ile evlenmeyi düşündüğünü bilen ve bunu açıklamayı doğru bulmayan Hz. Ebubekir, bu teklifi sükûtla karşılaması üzerine Hz. Ömer gücendi ve duygularını Allah Resulü'ne (sav) açtı.

🔸 Peygamberimiz (sav), Hz. Hafsa'nın Hz. Osman'dan Hz. Osman'ın ise Hz. Hafsa'dan daha hayırlı biriyle izdivaç edeceğini söyledi.

🔸 Nitekim Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), Hz. Hafsa ile evlendi. Hz. Osman ise Peygamberimizin (sav) kızı Ümmü Külsûm ile evlendi.

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HZ. ÖMER, KIZINI HANGİ KONUDA UYARDI?
HZ. ÖMER, KIZINI HANGİ KONUDA UYARDI?

Hz. Hafsa, Peygamberimizin (sav) eşleri arasından en iyi, Hz. Ebubekir'in de kızı olan Hz. Ayşe ile anlaşırdı.

🔸 İkisinin Resul-i Ekrem'i (sav) diğer hanımlarından kıskandıkları ve kimi zaman bu konuda iş birliği yapmaları rivayetler arasındadır.

🔸 Bir keresinde Peygamber Efendimizin (sav) hanımlarını ziyaret ettiği sırada Ümmü Seleme ya da Zeynep bint Cahş'ın yanında diğerlerinden fazla kalmasının sebebini araştırmışlardır.

🔸 Bu eşinin Resulullah'a (sav) bal şerbeti ikram ettiğini öğrenmeleri üzerine Peygamberimiz (sav) yanlarına geldiği zaman üzerinde tuhaf bir koku bulunduğunu söylemeye karar vermişlerdir.

🔸 Hz. Hafsa ve Hz. Ayşe, bunu uygulamış; ancak daha sonra bu yaptıkları nedeniyle pişman olmuşlardır.

🔸 Nitekim onların Allah Resulü'nü (sav) üzen bu davranışları nedeniyle Hz. Ömer'in, kızı Hz. Hafsa'yı uyardığı bilinir.

🔍 Müminlerin annesi Hz. Ayşe

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HZ. HAFSA’NIN PEYGAMBERİMİZİ ÜZDÜĞÜ KONU
HZ. HAFSA’NIN PEYGAMBERİMİZİ ÜZDÜĞÜ KONU

Hz. Hafsa'ya ilişkin bir diğer önemli konu da Peygamber Efendimizin (sav), Hz. Hafsa'ya bir sır vermesi, onun ise bu sırrı saklamayıp Hz. Ayşe'ye haber vermesidir.

🔸 Allah Teâlâ, bu durumdan Resul-i Ekrem Efendimizi (sav) haberdar etmiştir. Bu sırrın ne olduğu konusunda başlıca üç rivayet zikredilmektedir:

1- Bal şerbeti olayı üzerine Peygamber Efendimizin (sav) bir daha bal şerbeti içmeyeceğine dair yemin etmesi.

2- Cariyesi Mâriye'yi Hz. Hafsa'nın evde bulunmadığı bir sırada onun odasına alması nedeniyle üzülen Hz. Hafsa'ya bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını söylemesi.

3- Kendisinin vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ebûbekir ile Hz. Ömer'e kalacağını bildirmesi.

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