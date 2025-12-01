Osmanlı’nın kuruluş kilidi: İznik

4 /10













🔹 İznik, Orhan Bey ve askerlerinin üstün performansıyla 1331 senesinde fethedilmiştir. Böylece bu belde Türk iradesinin altına girmiş oldu. Orhan Gazi'nin ilk icraatı şehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya'yı camiye çevirmektir.

🔹 Bu olay tarihçilere göre Orhan Gazi'nin fetih alameti olarak nitelendirilmekte. Daha sonra bir Müslüman beldede olması gereken; medrese, hamam, aşevi inşa ettirmiştir.