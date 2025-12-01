Osmanlı'nın kuruluş kilidi: İznik
Antik çağlarda "Nicaea" olarak anılan İznik; geçmişten günümüze daima mühim bir konumda olmuştur. İstanbul ile Anadolu arasında bir köprü görevi gören belde pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı'nın kuruluş kilidi olan yer, Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir. İşte, tarih sahnesinde İznik ve İznik'in önemi...
🔹 İznik, Osmanlı İmparatorluğu'nun çini ve seramik ile özdeşlemiş bir beldesidir. MÖ 4. yüzyıldan beri varlığını sürdüren bu yerleşim yeri, tarihte oldukça önemli bir noktada.
🔹 İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan İznik, Anadolu'daki ilk Selçuklu fetihlerinden biri olmasının yanı sıra Devlet-i Aliyye'nin ilk fethettiği ana merkezlerdendir.
🔹 İznik, Osmanlı Devleti için önemliydi çünkü burası beylikten devlete geçişin ilk aşamasıydı. Böylesine güçlü bir devletin kuruluşunda Osman Bey'in hedefi ve hayali evvela İznik'ti.
🔹 Osman Bey'in hayaliydi İznik ama fethi ona değil oğlu Orhan Bey'e nasip olacaktı. 1300 yılında Yenişehir'den başlayıp Avdan Dağları'nı geçip İznik'i kuşatmıştır.
🔹 Ancak İznik'in fethi kolay olmayacaktır. Bunun başlıca sebebi güçlü surların aşılamamış olması. Aşılamamıştı ama aşılamaması bir kule yapmasına engel değildi.
🔹 Diraz Ali Kulesi böylelikle inşa edilmiş ve İznik abluka altına alınmış. Yıllarca abluka altında kalan tarihi beldenin fethi Orhan Bey döneminde gerçekleşebilmiştir.
🔹 İznik, Orhan Bey ve askerlerinin üstün performansıyla 1331 senesinde fethedilmiştir. Böylece bu belde Türk iradesinin altına girmiş oldu. Orhan Gazi'nin ilk icraatı şehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya'yı camiye çevirmektir.
🔹 Bu olay tarihçilere göre Orhan Gazi'nin fetih alameti olarak nitelendirilmekte. Daha sonra bir Müslüman beldede olması gereken; medrese, hamam, aşevi inşa ettirmiştir.
🔹 İşte, İznik'in imarı başlamış olur. Fetihten sonra ailesini beldeye getirten Orhan Bey, İznik'e İslamî havayı katan padişah olmuştur. Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, Bursa'da bir tekke, bir mescid ve ismiyle anılan çay üstünde bir köprü inşa ettirmiş.
🔹 Böylece Nilüfer Hatun, "Vakıf kuran ilk valide sultan" olma ünvanını almıştır. Orhan Bey, yaşamı boyunca babası Osman Bey'in siyasetini sürdürmüştür.