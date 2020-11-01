İznik'teki kültür hazinesi tarihi eserler

📌İznik'in en güzel yapılarından biri olan Yeşil Camii, Osmanlı mimarisinin ilk örneklerindendir.

📌I. Murat'ın sadrazamı Çandarlı Halil Paşa tarafından yaptırılmıştır. Fakat cami, Çandarlı Halil Paşa'nın ölümünden sonra oğlu Ali Paşa tarafından tamamlanmıştır.

📌Camide bulunan iki yazıt, bu durumu kanıtlamaktadır. Kitabelerinin en önemli yanı ise yapının mimarı olarak Musa oğlu Hacı isminin geçmesidir. Bu özelliği, camiyi mimarı bilinen ikinci Osmanlı dönemi eseri yapmaktadır. Ana giriş kapısı üzerinde bulunan yazıtta, Sultan I. Murad 1362-1389 döneminde Ali bin Halil'in izniyle 1378-79 tarihinde inşa ve imar edildiği belirtilmektedir. İkinci yazıtta ise, yapımına Vezirlerin Meliki Hayrettin Paşa'nın buyruğu ile başlandığı ve 1391-1392 tarihinde tamamlandığı ve mimarının Musa oğlu Hacı olduğu kayıtlıdır.

🔍 Neden Yeşil Camii olarak anıldı?

📌Cami, görülmeye değer minaresindeki çini süslemelerinden dolayı Yeşil Cami ismiyle anılıyor. Yaklaşık 12 bin parça turkuaz, mavi ve yeşil renkli çinilerle zikzaklı mozaik tekniğiyle bezenen minare, camiye adını vermektedir.