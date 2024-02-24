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Berat Kandili'nin önemi ve anlamı: Manevi yükselişin zirvesi

Allah Teala zamanlar içinde bazı vakitleri mukaddes kılarak kullarına ihsan etmiştir. Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan rahmet mevsimindeki bazı geceler müminlerin bağışlanması için bir fırsattır. Bu gece Hak Teala'nın rahmetinin tecelli ettiği, gönüllerin O'na (CC) aktığı Berat Kandili... Şaban ayının ve Üç ayların ortasındaki gece olan Berat, Müslümanların ibadetlere sarıldığı rahmeti bol bir zaman dilimidir.

Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:21
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Berat Kandili Nedir? Anlamı ve Önemi
Berat Kandili Nedir? Anlamı ve Önemi

◾ Bu gece; Hak Teala'nın merhametinin ve mağfiretinin coştuğu, affın bir yağmur gibi yağdığı, tevbelerin müstecab olduğu mübarek Berat Kandili...

◾ Berat Kandili'ne eriştiğimiz için Allah Teala'ya şükrediyor, Resulullah Efendimize (SAV) salavat getiriyoruz. Bu mukaddes gecede kurtuluşa erenlerden olma niyazını taşıyoruz.

Berat Kandili orucu nasıl tutulur?

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Berat Kandili: Manevi Bir Yenilenme ve Bağışlanma Gecesi
Berat Kandili: Manevi Bir Yenilenme ve Bağışlanma Gecesi

BERAT KELİMESİNİN KÖKENİ

◾ Arapça berâe/berâet kökünden gelen berat kelimesi, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamı taşır.

◾ Üç ayların ortasındaki bu geceye Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umulduğundan berat ismi takdim edilmiştir. Berat Gecesi "Şaban'ın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi isimlerle de anılmaktadır.

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Berat Kandili: Günahların Affedildiği Özel Bir Gece
Berat Kandili: Günahların Affedildiği Özel Bir Gece

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) Berat Kandili'ne ayrı bir kıymet ve değer biçer, o günde kendisi de Rabbimize külli ibadetlerde bulunurdu.

"Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar"

(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der"

(İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

Berat Kandili mesajları ve sözleri

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Berat Kandili ve Müslümanlar İçin Önemi: Günahların Arınma Fırsatı
Berat Kandili ve Müslümanlar İçin Önemi: Günahların Arınma Fırsatı

"Bu gece (Şaban'ın 15. gecesi) Peygamber (s.a.v.)'i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O'nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: "Ey Aişe, Allah ve Rasulü'nün seni korkutmasından mı korktun? dedim. Hz. Aişe validemiz "Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim" dedi. Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15. gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar."

İbn Mace, İkametü's-Salat, 191

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Berat Kandili ve İslam'da Manevi Yenilenme
Berat Kandili ve İslam’da Manevi Yenilenme

◾ Dünyada beratımızı almadan ahiretteki kurtuluşumuza ulaşamayacağız. Dünyada yaşarken beratımızı gerçekleştirecek amellerimizi hayatımıza aktarmadan, ahirette beratımızı alıp cennete ulaşamayacağız.

◾ İman etmeden cennete giremeyeceğiz. Birbirimizi sevmeden iman etmiş olamayacağız. Birbirimizi sevmek için ise birbirimize değer vermemiz, hürmet göstermemiz gerekiyor.

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

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