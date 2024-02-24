Berat Kandili'nin önemi ve anlamı: Manevi yükselişin zirvesi
Berat Kandili'nin önemi ve anlamı: Manevi yükselişin zirvesi
Allah Teala zamanlar içinde bazı vakitleri mukaddes kılarak kullarına ihsan etmiştir. Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan rahmet mevsimindeki bazı geceler müminlerin bağışlanması için bir fırsattır. Bu gece Hak Teala'nın rahmetinin tecelli ettiği, gönüllerin O'na (CC) aktığı Berat Kandili... Şaban ayının ve Üç ayların ortasındaki gece olan Berat, Müslümanların ibadetlere sarıldığı rahmeti bol bir zaman dilimidir.
Giriş Tarihi: 24.02.2024
10:49
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:21
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